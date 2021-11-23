女籃｜李祉均面對上屆冠軍得18分3偷波　WCBA評述大讚：帶來驚喜

香港球員李祉均繼上場為陝西天澤攻下職業賽新高的27分後，周二（23日）出戰WCBA第5仗，雖然未能為陝西隊取得連勝，但其出色個人表現讓內地旁述讚不絕口。

陝西天澤面對上屆WCBA冠軍隊內蒙古，終以68：97落敗。



李祉均效力的陝西天澤，今場對上去屆WCBA冠軍隊內蒙古，實力和身型都被比下去，加上國家隊第一中鋒李月汝坐陣，陝西隊更是無以為繼。

李祉均第二節出場，一舉為落後10：29的陝西隊注入活力，多次變速無球突破、快攻、拿手的中距離跳投，以擅長的板斧聰明地避開與對手正面硬撼。

女籃｜李祉均轟全場最高27分 刷新數據迎WCBA生涯首勝

李祉均單節攻入13分。（直播截圖）

李祉均單節攻入13分，讓直播旁述大讚其表現：

「上場27分的李祉均，進攻意欲很強⋯⋯」；「個人單打能力好，也善用隊友的掩護」；「陝西隊一向都沒有穩定得分點，李祉均的出場為陝西隊帶來驚喜」；「單看數據不高，但她的投籃個個都是高難度動作。」

出色的個人表現獲評述大讚。（直播截圖）

漸確立隊中得分重心地位

陝西隊的調配主要將全隊分為兩小隊，分別於第一、三節和第二、四節上陣。李祉均末節再上陣，「V-Cut」上籃仍然奏效，協球隊將比數由最大分差36分，收窄至25分。最後3分鐘，內蒙古的攻勢仍未放鬆，被宋寧射入三分後，比數再被拉開，最後以陝西以68：97不敵內蒙古，本季錄1勝4負。

陝西隊雖然大敗，但評述在賽後仍表示李祉均在陝西隊充當一個重要角色，只要她一上場，隊友就會很堅決為她創造機會。李祉均今仗上場20分鐘，全場攻入18分，貢獻3助攻、3偷波、1封阻，17射7中為全隊起手最多的球員，在季初經已慢慢建立於球隊中得分重心的地位。

李祉均WCBA一步一足印：

女籃｜李祉均成香港WCBA第一人 「香港人追夢有可能」

女籃｜李祉均WCBA處子戰登場 教練任明敏點評：淡定

女籃｜李祉均第三戰終獲正選上陣 拿手中距離轟全隊最高分

李祉均完成第5戰。（直播截圖）

香港女籃第一人李祉均：

【女追籃．李祉均】要做就做女籃第一人 場上最危險的小薯仔

女生自強｜香港首籃球員獲飲料品牌贊助 李祉均現實與夢想的思索

【女籃】被賦予的所謂「獨食」 李祉均雙后座到手