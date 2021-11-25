女籃｜李祉均WCBA的準「雙雙」　打出身價的第六人哲學

首位挑戰女子職業籃球的香港球員李祉均，面對WCBA高強度、高頻率的賽事，看來已經適應並找到自己的生存之道。

周四（25日）李祉均所處的陝西天澤再取一勝，對上同樣是1勝4負的福建心相印，全隊嚴陣以待，終以83：70錄開季第二勝。



戰績相當的兩隊，可算是「五五波」，也是陝西隊再取一勝的好機會。今仗兩隊一直咬緊，但防守嚴密的陝西佔上風，加上主力周夢雲的得分和蔡亞飛在籃下包辦籃板下，上半場保持領先。

李祉均今場以第6人身份上陣，首節中段出場，同樣是拿手的中距離跳投後突破上籃，更在末節罰球線起手博得罰球，同時讓對手主力鄭好5犯離場，歐洲步上籃加上罰球命中，率陝西重新拉開比數。最後在全隊4人得分上雙下，以83：70擊敗福建。

李祉均再打出好表現，今場交出22分、9籃板、3助攻和2偷波。（受訪者提供）

職業生涯的「準雙雙」

今場李祉均一樣打出好表現，22分、9籃板、3助攻和2偷波，全能得再讓評述大讚，其實除了不是正選上陣，幾乎與在香港應對甲組的表現無異。

不過是否正選落場，看來已經不是李祉均在意的事：「其實有無正選都不影響（發揮），我也不會覺得自己一定要打正選，我知道教練有自己相信的人，或者我根本不夠穩定。」現在她更在意自己上場的「實際功用」，讓自己更值得上場的每分鐘：「正選，不重要，重要的是落到場要把握好，發揮好，幫到球隊。」

李祉均坦言自己今場三分和罰球命中率較低。（直播截圖）

正選與否已經不是重點，重要的事，李祉均能在觀察和發現隊友的不足後，上場補足。（直播截圖）

後備席上的觀察與得着

作為隊中新成員，李祉均在後備席上總是專注地觀察隊友、對手的長短，不單是等待上場，更是腦袋快速轉動的時間：「我不熟悉對手，幾乎每場都不太了解，但未嘗不是一件好事。觀察上場的隊友，她們有什麼做不好，然後自己上場的時候就做好隊友做不好的事。」

球員總需要為教練和自己找一個值得上場的理由，從小就鮮有做後備的李祉均，卻異常明白這個道理，秉承這個信念，加盟陝西天澤以來每場都交出好表現，即便是她口中手感不好的今天，也打出「準雙雙」的數據，也成功為球隊再次帶來勝仗。

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今場兩隊的實力相當，55波下，陝西稍勝一籌。（直播截圖）

正選與否從不是重點

其實，陝西天澤教練對她不斷累積信心，由落場10分鐘到今仗以第六人身份上陣30分鐘，李祉均在短短6場賽事上，已經證明到自己的價值，「教練一直說：要攻，你就放膽攻，要去就去、要衝就衝。他只要求我不要猶豫，要我果斷處理每一球，也有說只要我跳起，就沒有人可以守到我，加上隊友也放心讓我打。」

經過6場賽事後，李祉均場均上陣20.4分鐘，得到14.8分、3.7籃板、2.7助攻、1.7偷波，就算只是第六人和後備角色，一樣打出身價，是正不正選，的確不是重點。

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