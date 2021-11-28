大專籃球｜城大女籃奮力搏入四強　袁靄欣為的是「這裏的人」

籃球大專盃周日（28日）上演第五周小組賽，女子A組的城市大學與科技大學對壘，城大雖然身形輸蝕，但憑經驗和技術力保不失，全場轟入8個三分球，以49：35擊退科大。



城大人腳佔上風，但開局稍為慢熱，一度被科大領先，隨後城大換出羅家誼即射入三分。科大有身高優勢，劉熹汶於高位分波為隊友製造機會，但在城大打出幾波快攻，外加射入4球三分後，科大上半場落後13：31。

雖然城大只能排出小球陣，籃下輸蝕，因而防守將對手迫出三分線，其快速換防也令科大眾將起手有難度。加上城大主攻三分、外圍搶分，下半場手風漸順，最終憑吳子筠的全場4球三分、攻入14，以49：35勝出。

城大今場稍為慢熱，但手感漸熱，以8球三分作結。（張倩儀攝）

大專女籃一向懸殊，勁旅難被撼動，除了有連霸三年的理大，強隊尚有中大、浸大、港大和城大。城大去屆不敵港大失落4強，對於披甲第五年的隊長袁靄欣（阿Yuen）來說，心中不是味兒，今年Final Year的目標只有一個：回歸4強。

不過城大位處A組，同組有理大和港大兩支勁敵，她們上場以55：74不敵港大，接下來必須全勝，才有機會躋身4強，其中對手包括理大。

科大雖然技術不及對手但拼搏搭夠。（張倩儀攝）

「很大打擊，但我們回去也說：未完。知道情況變得更難，但大家練球更積極。」面對理大，總有未打先輸的感覺，但為了達成目標，城大女籃極速收拾心情，阿Yuen說：「只可以說，我們所付出的努力仍不足以贏球，那就更盡力一點。難囉，很難，但不是沒有機會。」

經過港大一役，城大着手改善弱點，例如隊內不少球員角色和功能相同，稍有不慎很容易一起碰壁，「我們依賴外線，但很易失準，所以大家都需要發掘新板斧，有新武器」。就好像阿Yuen，今年除了在球隊「做大」的角色，也剛升上甲組效力均安，打法上已經不能再「食老本」。「以前自己做個射波、傳波的角色就可以，不用組織，現在用小時候的衝法，已經沒有用，對手用經驗都大概猜到我去哪，什麼時候加速。」阿Yuen笑說，每次練球都很頭痛，因為自己本來就不是聰明的球員，現在除力敵更要智取，「學會組織和兼顧隊友狀態、控制隊友的走位，不只是單單打球這麼簡單」。

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袁靄欣坦言，球隊如今要再發掘更多「新武器」。（張倩儀攝）

阿Yuen在城大已來到最後一年，回憶起過去四年，這裏的人是打大專的最大動力。「城大沒有給我太多歸屬感，但這裏的人有。」阿Yuen說，自副學士第一年暑假，球隊就一直「漂泊」：「我入城大第一年，體育館就天花倒塌，到現在還在修理中，只好四出租用不同場地。」由女拔走到荔枝角宣道小學，城大女籃到處練球，「中大呀、其他球隊大多會有指定場地，我們不是持續在同一地方練球，歸屬感自然會少」。

即使對學校感情不深，阿Yuen也從未想過轉隊，「沒有考慮其他學校，留下的原因是這裏的人，教練、隊友，我們沒有階級之分，也不會有小圈子，大家就是『柴娃娃』。」並肩5年，搏入最後一次大專四強，留一個好結尾，哪怕機會再微。