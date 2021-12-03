東亞籃球2022年開辦聯賽　香港成立灣區晉裕鳳凰參戰

疫情下，停擺多時的籃球圈，近日才迎來賽季重開，吸引不少「餓波」的球迷入場，現在除了甲一，香港籃球又有新搞作。

周三（1日）東亞超級聯賽（ESAL）宣布將於2022年10月開打，香港將會組成「灣區晉裕鳳凰」參賽，角逐東亞冠軍。



香港最為人熟悉的亞洲聯賽非東南亞職業籃球聯賽（ABL）莫屬，代表香港的香港東方也曾在2016-17年奪冠，但後來聯賽因疫情停擺。另一邊則傳出東超正準備於2022年10月展開，除了有日本男子籃球職業聯賽（B League）、韓國男子籃球職業聯賽（KBL）、菲律賓男子籃球職業聯賽（PBA）和台灣P. LEAGUE+的球隊外，香港也為成立灣區晉裕鳳凰參一腳，雖然名單尚未公布，但球員們將來自中國、香港、澳門及台灣。

東超前身為「非凡12」和「The Super 8」 。（張倩儀攝）

東超的前身為「非凡12」和「Super 8」，曾於澳門舉行4屆為期一周的賽事，也因為有台灣、日本的球星和對壘戲碼加持下，吸引不少觀眾入場。

今次為建立首個覆蓋東亞地區的籃球隊聯賽，東超與世界籃球監管機構，國際籃球總會（FIBA）以及亞洲籃球總會（FIBA Asia）簽訂了為期10年的合作協議，除了改為主客場制，更有高達100萬美元的冠軍獎金。

東超賽制。（官網截圖）

聯賽將會有8支球隊參加，每隊12位球員包括2名外援、1名亞援；日本B.LEAGUE、韓國KBL和菲律賓PBA的上季冠亞軍將會直接獲得參加資格，外加香港灣區晉裕鳳凰和中華台北P. LEAGUE+的冠軍球隊。8支球隊將分為2組，以單循環賽的形式進行小組賽，設有主客場制，賽季將於10月展開，2023年3月完結。

林志傑也曾參與其中。（張倩儀攝）

灣區晉裕鳳凰

香港成立的灣區晉裕鳳凰，未有球員名單，但賽會提供球隊由CBA經理人劉全勝管理，並由現任全球前五強的國家隊「明星級主帥」執教鞭，球員則來自香港、內地、澳門及台灣，陣中將有CBA全明星及老將級球員，並會引入擁NBA或其他國際賽事經驗的兩名外援和一名亞洲外援。