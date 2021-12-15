居里破三分球紀錄眾星祝賀　占士：剛到埗就看到破紀錄｜NBA

勇士球星「咖哩仔」史堤芬居里（Stephen Curry）周三（15日）一舉打破雷阿倫（Ray Allen）的史上最多三分入球紀錄，成為史上第一。

以總數2977球三分，超越雷阿倫的2972球，居里紀錄誕生的當下，除了有名宿、家人到場，還有大批球員的文字祝賀。



賽前，居里已經累積2972球三分球，今場對紐約人入多兩球便破紀錄。第1節開始了1分鐘多點，居里今次首次三分起手即命中，為球隊領先5：2，個人三分球紀錄追平雷阿倫的2973球。

見證居里創歷史 球迷搶購勇士紐約人門票 山頂位達405美元

居里破三分紀錄前起飛失敗 勇士即日飛紐約比賽

居里超越雷阿倫榮升三分王 兩大傳奇現場見證歷史時刻｜NBA

「I Got That Baby！」（Getty Images）

居里登頂。（NBA IG）

今場最後由勇士以105：96擊敗紐約人，居里全場射入5球三分，攻入22分、3籃板、3助攻。賽後，居里直言列治米拿（Reggie Miller）和雷阿倫都是自己從小看到大的傳奇射手，「我知道三分球對他們的重要意義，當然還有我的父親。我很幸運能夠達成這項里程碑。」訪問完前，他更高舉雙手，留下一句：「I Got That Baby！」拍了兩下桌子才走。

女籃球星Sue Bird也有到場。（IG）

一舉登上三分球的巔峰，雖然在季中不少球員未能到場，但眾星均有社交平台上祝賀。占士（LeBron James）在Twitter上發布：「剛抵達達拉斯，一落地就看到居里打破紀錄，而且令人興奮的是，還是在麥迪遜廣場花園球場達成。恭喜你了兄弟，太不可思議了！」

【眾星祝賀居里】：

+ 9

雖然居里父母都在場見證，但弟弟小居里（Seth Curry）未有出席，但他第一時間發布：「官方認證的三分之神！」另外，謝利積遜（Jaren Jackson Jr.）就到居里改變了現今NBA：「這男人的射球永遠改變了NBA！」

大家覺得居里生涯會入幾多球三分？（Twitter）