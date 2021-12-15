居里青出於藍堪稱三代最強射手　影響大三分時代籃球文化｜NBA

史提芬居里（Stephen Curry）在作客紐約人一戰中打破NBA史上三分入球最多紀錄，同場有前「兩代」偉大射手雷阿倫（Ray Allen）和列治米拿（Reggie Miller）見證。

若說是「三代同堂」，居里無疑已青出於藍，但在射手行列，這三人的偉大又在於甚麼？



三分球在1979-80年球季才引入NBA，但當時的NBA，三分只是一個戰術的一種，並不是籃球場上的主流板斧。直到雷阿倫出現奠下三分的觀念，居里的「Logo Shot」再打破固有的三分模式，大三分時代才出現在世界籃球上。遠至NBA、世界盃，近至樓下街場、不同層級的比賽中，都可以看到新世代籃球依賴三分球的程度。

居里登頂。（NBA IG）

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居里的球衣。（NBA Instagram）

「牙擦蘇」米拿

在NBA三分還未算最炙手可熱進攻手段的年代，今年56歲的列治米拿當年有「牙擦蘇」之稱，說其「牙擦」正因為他是當代最有名的射手，除了是一生只效力一隊的「溜馬先生」，也因擁有超準繩的三分球，其無球走動的打法，在關鍵時刻總能做出「Miller Time」，獲稱為關鍵先生。

Reggie Miller（Getty Images）

米拿曾在一場比賽中攻入57分，也曾在比賽最後8.9秒連取8分奇蹟逆轉，更曾在東岸決賽的第六戰，於米高佐敦面前射入絕殺三分，最後0.7秒逆轉勝打入「搶七大戰」，這一球三分也成為NBA歷史中經典的一幕。

生涯射入2560球三分，命中率為39.5%，現排名聯盟第三位。共攻入25279分，平均每場18.2分，命中率達47.1%，排名第12位；18年來交出過4141次助攻，場均3次。5次入選NBA全明星賽，3次入選年度第三隊，分別在1996年亞特蘭大奧運和1994年世界盃代表美國隊取得金牌，也是名人堂之一，但卻一生從未奪過NBA總冠軍。

治米拿、雷阿倫和居里，三人年齡各相距約十年，可謂「三代」射手。（NBA Instagram）

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雷阿倫

要數新一代，必然是今年46歲的雷阿倫，綽號「Ray Gun」已經直接表達了其最強的能力，同樣是當代少有純射手。生涯18年之中曾效力過公鹿、超音速、塞爾特人和熱火，分別在2008年和2013年奪得NBA 總冠軍。10度入選NBA全明星，1次NBA三分球大賽冠軍。

雷阿倫曾不認同自己與居里同類。（Getty images）

生涯前半，共射入1486球三分，後半射入1487球；但由於到了塞爾特人和熱火後角色有變，不再是得分主力，雖然入球數和生涯前半段一樣，但其實三分起手的比率大增，例如塞爾特人的5個球季中，場均12.5次起手就有5.4次三分起手、熱火的2季平均7.9次起手就會有4.2次三分起手。生涯共得24505分，場均18.9分，命中率達45.2%，三分球7429次起手共2973次入球，命中率達40%。

直到現在，說起雷阿倫，最大關鍵字仍然是三分球和射手。18年中，就有9個球季場均得分突破20分或以上，更在2006-07年攻下26.4分，也算是首位以射手之姿成為球隊主要得分點的人。

居里與前紀錄保持者雷阿倫擁抱。（美聯社）

史提芬居里

剛以2977球三分打破雷阿倫紀錄的居里，毫無疑問是影響現今籃球最大的人。今年34歲，在生涯第13個球季打破前人數據，成為史上三分入球最多的球員。

生涯第13個球季打破前人數據，成為史上三分入球最多的球員。（Getty Images）

NBA生涯未有轉會，只一心效力勇士，帶領球隊三奪NBA總冠軍，更在2017-19年「冧莊」，兩奪NBA最有價值球員、得分王、三分球大賽冠軍。7次入選NBA全明星、4次年度第一隊，以及1次NBA偷波王。雖然司職控球後衛，但其打法與老派控衛有很多出入，能控能射，除了能為隊友製造空間和組織，更擅長為自己創出起手空間。

雖然司職控球後衛，但其打法與老派控衛有很多出入。（Getty Images）

截至現時，居里射入2977球三分，命中率達43.1%，場均攻入24.3分，達47.5%命中率。但居里不單圍繞三分線，連超遠程的「Logo Shot」，甚至是半場起手也屢射屢中，生涯中讓人驚嘆次數和畫面多不勝數。與前人不同的是，居里的三分成了球隊的重心，戰術、隊友配合等大環境都圍繞住居里，以居里的起手為大前提。居里的三分變革，讓不少球隊、球員都漸漸重視三分的運用，甚至連坊間的打法也一一受影響，真正開啟了籃球界「大三分」時代。