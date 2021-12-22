甲一籃球｜遊協不敵飛鷹開季三連敗　錢嘉豪目標「不讓球隊降班」

甲一聯賽常規賽周三（22日）繼續假修頓室內籃球場舉行，由現時戰績1勝2負的崇德飛鷹遇上開季未獲一勝的遊協。

遊協雖然開個好頭，但隨即被飛鷹的攻勢蓋過，即使在錢嘉豪的19分和吳嘉軒攻入21分下，仍未能與5人上雙的飛鷹匹敵，終以75：90再吞一敗。



今季被看低一線的遊協，入局快，在錢嘉豪「And-1」 後一度領先11：4。飛鷹在奧斯丁和胡兆智的控場下，漸入佳境，奧斯丁射入三分後飛鷹展開反擊，首節領先28：21。錢嘉豪第二節殺入內線再「And-1」 ，加上吳嘉軒中距離命中半場追至37：42。

百德新里全場攻入19分。(張倩儀攝)

易邊後飛鷹再拉開10分差距，但奧斯丁體能下降，攻守兩端都稍有甩漏，鍾俊昇和陸子軒先後上籃保持分差。遊協在蔡鴻興和幸啟文的強攻籃下漸見曙光，但飛鷹氣勢持續，全隊5人得分上雙下全場以90：75擊敗遊協。

吳嘉軒和錢嘉豪合力攻入40分。(張倩儀攝)

遊協從銀牌到聯賽仍一蹶不振，力爭一勝後的三連敗，更是讓人灰心。錢嘉豪（Panda）雖然攻入19分，但賽後面如死灰，一場本來目標拿下的賽事，就這樣又輸一場。「其實上半場幾好，部署到奧斯丁，但始終太後生，下半場集中力就被帶走。」

不管，是大專還是甲一，Panda一直都偏向「被carry」的角色，無球走動多，但今季的打法和以往不一樣，「迎合教練帶一班年輕球員，以前有阿興（鄭錦興）和阿堯（黃律堯）串連，不過幸好現在有Poly隊友嘉軒和鴻興一起。」

奧斯丁在首節帶領球隊反擊，漸入佳境。(張倩儀攝)

由理大到早幾年的遊協，Panda身處的都是上游球隊；現在要被看低一線，甚至是被認為會降班的感覺實不好受，「呀⋯⋯好攰其實，以前有興、堯，又有Eric（費格遜）、史葛，隊友內競爭已經好大，Poly又是12人都打得，只能說今年心態是做好自己，目標護級，在遊協4年了我會努力不讓球隊降班。」

今場兩隊籃下的競爭激烈。(張倩儀攝)