甲一籃球｜陳兆榮進攻上找回自己　東方不只有外援和雙塔

周三（22日）甲一常規賽，東方龍獅對上南華卻在首節洋將拉利羅斯傷出後，即被拉開6：21，完全出乎球迷的意料之外，讓人感覺東方龍獅是不是太依賴外援？



李琪、卜聿揚接連挺身而出，反觀在場上多做控場，輔助角色的陳兆榮，不斷為隊友製造機會，交出球權，若非24秒完前，自己也寧將機會讓給隊友。

陳兆榮近兩季明顯進攻意欲降低了許多。（張倩儀攝）

在比賽的推進，半場後東方終找到自己的進攻節奏，內外開弓，只是不得不提，節奏上陳兆榮功不可沒。「一傷，大家就失了方寸，畢竟他（拉利羅斯）在進攻上佔的比例較多。」雖然被大比數拉開，但終場可以兩隊的得分都比平常少，48：61可能只是「Big 4」 球隊半場的進賬。

司職控球，但卻打破了自己傳球和起手的平衡。（張倩儀攝）

從防守入手，再由三分、輸籃板、快攻，到調整後將球「吊」入籃下，讓卜聿揚發揮優勢，兆榮都有從旁提點。不過在攻勢，兆榮佔的時間少，往往一傳、轉邊，球就沒有回頭，這不是隊友獨食，而是好像習慣了「Finish」的執行者不再是兆榮。

以前的他可以想也不想去完成進攻。（張倩儀攝）

兆榮在籃球場上打滾多年，講的已經不是再學甚麼新招，反而是找回以前的自己。「以前細個，一有波想都不用想就去攻，去得分，卻在第二次受傷前進攻意欲低很多，失去了平衡。」

太多顧慮，或許找回自己是而立之年前的一大挑戰。（張倩儀攝）

兆榮現時少有起手，他知道，旁人也看到，所以今年為自己立一個小目標：「拿捏傳球和進攻的比例，因為對手很多時着重守外援、阿琪（李琪），我都要站出來，讓對手不能這麼方法去協防。」或許兆榮現時的打法適合東方，但失去了自己一直以來的風格並不是他想要的自己。

來年4月，兆榮30而立，想贏球，也想找回自己。