女籃｜倪碧賢道出34歲當打的秘密　福建挫安青　銀牌三連霸

由街場、中學室內場到修頓，福建和安青幾經波折，終於打入女子高級組銀牌賽決賽。

面對以一分之微挫偉邦晉級的負方冠軍安青，福建聯防湊效，最終以62：48擊敗安青，順利衛冕。



福建開局靠內線優勢「食住」安青，加上倪碧賢多次鏟籃博到罰球，領軍一度打出12：0。安青相對手緊，特別是外圍，半場落後16：30，但此後安青漸漸回穩，古芷晴和唐曉蕾雙雙爆發，分別攻入全場最高21分和12分。惟球隊落後太多，最終福建勝62：48，達成銀牌三連霸，福建內外分別有陳偉萍和倪碧賢擔起得分重任，各攻入18分和17分，無疑是贏球功臣。

福建的聯防滴水不漏，制住安青。（張倩儀攝）

倪碧賢用一場波的表現打破懷疑。（張倩儀攝）

「福建係我個隊！」倪碧賢（倪碧）賽後眼眶泛紅，第一句就這樣說。

由南華到均安，一直在冷板櫈上的她，在疫情期間做了對自己最好的選擇。「在福建就是不一樣，有Form但不會限制，自由度大，我只是做回自己老本行。」34歲，或許有人懷疑過當年進攻強勢的倪碧，是不是已經老了、不當打了，「我就係30幾歲先當打」，轉投福建後，球隊提供健身訓練，讓過去對抗性不足的倪碧進步明顯，「以前好易傷，不要說表現，連落場機會都沒有」。她直言，不能把什麼都歸咎於年齡，只是心態作祟。

34歲，能不能打，是心態的問題。（張倩儀攝）

安青在下半場就適應節奏。（張倩儀攝）

倪碧一向被人詬病只愛進攻不防守，她笑言自己轉隊後防守有進步：「現在覺得防守比進攻更重要……」聽得記者忍不住皺起眉頭問：「現在才覺悟嗎？」「可能歸屬感都關事。」她笑笑。因為落場機會多，球隊與隊友的信任，她慢慢投入其中，「以前我1對1防守是可以的，但現在我明白這是團隊的事，你看福建好少盯人」。

古芷晴攻入全場最高21分。（張倩儀攝）

34歲才算當打，可能是晚了點，但還是來了。「30幾歲有咩所謂？每個人都有這個經歷，有跌就有起，只是時間問題。」在一個外界會懷疑還能不能打的年紀，倪碧用17分證明一件事：「未必是一個最好的時間，卻是最適合我的球隊。」

唐曉蕾攻入13分。（張倩儀攝）