甲一籃球｜血染修頓！ 爆頭紮住上憾負　徐遠征皮肉苦不及心內愁

甲一聯賽周二（28日）再開戰，頭場崇德飛鷹與康仁福建上演「血染修頓」。徐遠征和謝爕雋相撞見紅，球賽一度暫停近10分鐘。

徐遠征雖然「爆缸」，但經包紮後下半場重新上陣。雖然他全場攻入14分，但卻敗在蘇志樂的3球關鍵三分手下，終以73：83不敵飛鷹。



開局不久，雙方主力徐遠征與奧斯汀已在身體碰撞間錄得2犯，然而兩隊比數一直緊咬。福建處上風，但仍未能拋開，皆因飛鷹有奧斯汀串連下，和百德新里輪番得分，半場合共攻入21分，僅以34：39落後。第二節末段發生一段小插曲，徐遠征和謝爕雋在跑動間相撞，兩隨即倒地不起，謝爕雋「爆咀」流血，另一邊徐遠征也「爆頭」，球賽一度中斷，除了需要包紮也要時間清理球場地面。

徐遠征上半場攻入12分。（張倩儀攝）

換邊後，徐遠征堅持上場數分鐘，隨後回到後備席休息。飛鷹也趁機會追分，憑奧斯汀的「And-1」 和穩定中距離反超，蘇志樂3球三分命中，一度拉開11分。徐遠征第四節上陣，無奈分差已被拉開，最後只能以73：83不敵飛鷹。

奧斯汀全場攻入 34分。（張倩儀攝）

徐遠征心情相當差，卻不是因為傷勢，而是因為表現不好。當記者不斷關心其傷勢，徐遠征上半句回應自己沒有事，下半句就馬上把話題帶到比賽上。

我沒有頭暈，不過下半場發揮不好……我感覺OK，傷過一陣就會好返，但輸，Sucks！ 徐遠征（康仁福建）

福建在徐遠征傷出後，形勢急轉直下。（張倩儀攝）

不斷說道這一場要贏，但卻輸了，感覺相當不好，「我自己球處理得太急，輸很多open 3。」特別在下半場，福建形勢在徐遠征傷後急轉直下，徐遠征不斷急住想上場追分，但看來教練不放人。

徐遠征和謝爕雋相撞和一度血染修頓。（張倩儀攝）

「不開心，因為我想打，教練有別的想法。我明白的，但真的好想上場追分。」雖然最後敗給飛鷹，但徐遠征也說到不能太負能量，要馬上調整，重新出發，「我們要贏下一場。」徐遠征今戰取得14分，為全隊得分最高。

即場包紮。（張倩儀攝）

下半場徐遠征仍堅持要上場追分。（張倩儀攝）

但上場僅數分鐘就回到後備席上。（張倩儀攝）

這一晚，大家都見證一個為籃球瘋狂，瘋狂得連疼痛、傷勢也不顧的男生。