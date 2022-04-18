NBA季後賽｜太陽首戰挫塘鵝　基斯保羅「雙雙」　卜克轟25分

NBA季後賽陸續展開，西岸頭號種子太陽主場以110：99戰勝塘鵝，總場數領先1：0。老將基斯保羅（Chris Paul）獨取30分10次助攻的「雙雙」佳績；另一主將卜克（Devin Booker）則攻入25分8次助攻4個籃板，加上艾頓得到21分9個籃板，助球隊取得今個系列賽首勝。



首節甫展開，卜克就以一記三分開路，助太陽一度取得7：2的開局。此後雙方陷入僵持局面，本節戰至剩1分14秒時麥基2罰2中，太陽取得最大領先16分，戰畢首節，太陽以28：16領先。第二節開打，塘鵝靠CJ麥哥林（CJ McCollum）奮戰一度將分差縮小到10分，但保羅立刻回敬三分。在接下來兩分半鐘時間內雙方接連射失，直到艾頓（Deandre Ayton）打破僵局。至半場結束，太陽以53：34領先。

基斯保羅今仗取得「雙雙」，攻入30分及取得10助攻。（Getty Images）

第三節易邊再戰，積遜希斯（Jaxson Hayes）連續博得保羅和卜克犯規，連得4分。8分29秒，卜克以牙還牙，造成三分犯規，3罰3中。至本節中段，太陽再次度領先22分，但就在此時塘鵝忽然覺醒，最後6分鐘，塘鵝火力全開，回敬了太陽一波21：7攻勢。總計第三節塘鵝攻入37分，比半場得分（34分）還多。

保羅第四節攻入19分。（Getty Images）

第四節塘鵝一度追到只差7分，但保羅連投帶罰重新將分差擴大到14分，一人包攬了太陽17分中的15分；其後塘鵝華倫斯拿斯（Jonas Valanciunas）入樽得手再追加一罰球，一度追至94：104，但已無力回天。完場前40秒，保羅再次操刀命中，為本場比賽畫下句點；保羅單節攻入19分。

卜克全場攻入25分。（Getty Images）

賽後連灰熊球員莫蘭特忍不住上網「讚好」保羅，指「CP（保羅）掌控了比賽，他是冷血殺手。」湖人古斯馬也表示「CP3爆發了」；去年太陽打進了總決賽，是保羅職業生涯第一次。今季太陽再次衝擊總冠軍，如果想走到最後，還看保羅的發揮。

「字母哥」艾迪杜高普入仗射入25分，帶領球隊取得季後賽首勝。（Getty Images）

東岸2、3號種子報捷

其餘季後賽方面，東岸一哥熱火輕取鷹隊115：91；東岸3號種子公鹿於末節及時回勇，以93：86擊敗6號種子公牛；東岸「二哥」塞爾特人則在主場苦戰下，靠泰譚完場前建功，以115：114險勝7號種子籃網，公鹿和塞爾特人均領先場數1：0。