NBA季後賽｜「字母哥」發威公鹿拔頭籌　塞爾特人主場飲恨

雖有主力前鋒米度頓因為膝傷要缺陣今個系列賽，不過「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）仍然率領公鹿找回上季總冠軍氣勢，他今日獨取24分、13籃板及12助攻的季後賽生涯第2次「大三元」成績，助公鹿101：89擊敗主隊塞爾特人，搶下東區準決賽首勝。



公鹿今仗有4人得分達雙位數，其中賀里迪（Jrue Holiday）也為公鹿拿下25分、10籃板，樸迪斯（Bobby Portis）15分、11籃板，第二場將於周三上演繼續由波士頓作主場。

「字母哥」艾迪杜高普今仗取得季後賽生涯第2次「大三元」。（Getty Images）

不過賽事主角仍然是「字母哥」，他在比賽餘下6分24秒上演精彩放球上籃板自製「拆你屋」，徹底摧毀塞爾特人反撲氣勢，「當時我看到什麼？我手上有球，心中只想：Ｘ！我要把球放進籃框，所以我把球拋向籃板，我很幸運還能跳起，然後把球接到完成這次入樽。」

謝蘭布朗（Jaylen Brown、左） 今仗只取得12分，未能守住對方樸迪斯取得「雙雙」。（Getty Images）

「那個入樽純屬天賦、純屬本能，」公鹿總教練畢頓賀沙（Mike Budenholzer）表示，「艾迪杜高普是個偉大球員，他打球經常很獨特且特別，看到他那種動作只會讓你很慶幸他是你這邊的球員。」

泰譚攻下「綠衫軍」最高的21分，謝蘭布朗（Jaylen Brown） 也拿12分，可是兩人合計出手31次只進10球，手感竟然同場低迷，也讓塞爾特人整場比賽只能陷入苦追窘境，主隊全場命中率僅33%，三分球出手50次投進18球，表現確實不如首圈系列賽般優異。

塞爾特人主將泰譚覺得自己和隊友今仗表現都不夠冷靜。（Getty Images）

泰譚賽後表示，球隊需要打得更冷靜一些。「我們可以從這場比賽中學到很多。系列賽並不會因為第一場就輸掉或者贏下來。」