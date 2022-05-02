NBA季後賽｜格連半場前被逐　K湯臣轟關鍵三分　勇士作客險勝灰熊

金州勇士在美國時間周日舉行的季後賽西岸4強第一場旗開得勝，作客以117：116險勝孟菲斯灰熊，K湯臣最後36.6秒轟入致命三分球建奇功。



灰熊主場出擊頭威頭勢，莫蘭特首節就有14分進賬，以32：24領先8分。第二節謝蘭積遜（Jaren Jackson Jr.）亦攻入12分，半場結束灰熊61：55領前勇士。可惜灰熊除了莫蘭特和謝蘭積遜之外，其他正選球員得分均未達雙位數，給予勇士翻身的機會。

第二節亦出現今場一個爭議點，勇士祖蒙特格連在該節完結前1分18秒，因阻擋班頓奇勒上籃，打中對方面部，隨後又有一個明顯拉衫動作，被球證裁定為二級惡意犯規驅逐出場，引起外界抨擊，連魔術手莊遜都認為，判罰矯枉過正。

祖蒙特格連第二節被球證裁定為二級惡意犯規驅逐出場。（美聯社）

第三節開始，勇士發動反攻，史堤芬居里單節射入13分，普爾亦有10分進賬，客軍反超前一分進入第四節。勇士末節得勢不饒人，K湯臣、普爾第四節頻頻得手，曾經拉開10分差距。灰熊拒絕投降，莫蘭特、謝倫積遜、班恩合作打出一次9：0攻勢，雙方又陷拉鋸局面。

K湯臣在最後36.6秒射入一記三分球，令灰熊完全處於被動。（美聯社）

至最後36.6秒，全場只得15分的K湯臣，射入一記三分球，令灰熊完全處於被動，史堤芬居里接着成功封阻莫蘭特，勇士驚險小勝對手1分，旗開得勝。按照過去紀錄，勇士主帥卡爾執教生涯贏得季後賽系列首戰後，有18次最終晉級，只得2016年一次失手，勝率高達94%，勇士似乎值得看高一線。

不少球評家為格連抱不平，指球證判罰太嚴。（美聯社）

史堤芬居里今場攻入24分、4次助攻及3個籃板；普爾則創造個人季後賽新高，取得31分，8個籃板、9次助攻及2次封阻；域堅斯亦貢獻17分、8個籃板，打下勇士勝利基礎。灰熊莫蘭特獨得34分、10次助攻、9個籃板和3次偷波，幾乎取得生涯第二次季後賽「大三元」。