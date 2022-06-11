NBA總決賽｜居里神級演出攻守俱佳　教練卡爾：生涯最硬淨時刻

西岸冠軍金州勇士在老將居里（Stephen Curry）領軍下出戰總決賽第4戰，取得全場最高的43分，帶領球隊以107：97勇挫塞爾特人，將系列賽扳平。勇士總教練卡爾（Steve Kerr）賽後認為，「咖哩仔」正處於生涯中身體最強壯的階段。



開賽前在本系列賽以1：2落後的勇士，來到第四場雖仍然是作客，但要力阻塞爾特人贏波「叫糊」。不過勇士今天開局命中率不盡理想，一度以4：11落後，且失誤頻頻打得相當狼狽，但在該節後段，韋堅斯（Andrew Wiggins）與「咖哩仔」輪流命中三分球，助隊迎頭趕上，首節打完勇士以1分落後。

居里（Stephen Curry）在總決賽第4戰，取得全場最高的43分。（Getty Images）

第二節甫開始勇士佐敦藉普爾（Jordan Poole）回敬對手兩顆三分球超前，但很快「綠軍」謝蘭布蘭（Jaylen Brown）命中三分球又造成勇士犯規，助隊迎頭趕上，且泰譚（Jayson Tatum）在上半場獨取16分，讓綠軍在前兩節打完取得5分領先。

勇士今天4人得分達雙位數，其中「咖哩」射入7球三分球。（美聯社）

勇士在第三節靠居里一人獨取14分，順利反先，帶着1分領先進入決勝一節。最後一節雙方你來我往，布朗連續搶分助綠軍超前，但勇士一路緊咬對手，並靠K湯臣（Klay Thompson）三分球和居理的「空心框」投射再度領先。

戰至最後階段，綠軍未能把握外線空檔，加上居里在完場前1分42秒命中關鍵三分球，將領先優勢擴大到6分，即賀福特（Al Horford）隨後以三分彈回應，但魯尼（Kevon Looney）攻入兩分「燕梳球」，居里再把握罰球機會，讓勇士最終以10分贏波而回。

塞爾特人泰譚攻下全隊最高23分11籃板，惜未能保住勝局。（Getty Images）

勇士今天4人得分達雙位數，「咖哩」射入7球三分球，取得全場最高43分10籃板，湯臣今天手感麻麻，全場17投7中取18分；塞爾特人泰譚攻下全隊最高23分11籃板，布朗則增添21分。

賽後勇士教頭卡爾稱讚居里的表現無與倫比，「他太厲害了！波士頓打出了聯盟最強的防守，然而Steph（居里）可以頂住這樣的壓力得分，並且仍然能夠防守。我想現在是他生涯身體最強壯的階段。」

居里證明自己能在對手以更大的肢體碰撞對付他時打出好表現。（Getty Images）

居里過往在關鍵比賽，容易被對手高強度的防守限制得分，這也是他生涯一直以來被質疑的地方。但今晚他用一場高效的生涯代表作來證明自己在訓練上的努力，目前顯然居里已經能在對手以更大的肢體碰撞對付他時打出好表現。

隊友魯尼則直言咖哩是一個特別的球員，整個賽季都在打出同樣的表現。「當我們需要他的時候，我們將球交給他，他就能拿出好的表現，就像他一直在做的那樣。所以，他成為最佳球員之一是有原因的。很開心能夠和他並肩作戰。」

勇士教頭卡爾(右)稱讚居里是他生涯身體最強壯的階段，綠軍主帥烏度卡則指球隊給予居里太多起手機會。（Getty Images）

塞爾特人主帥烏度卡（Ime Udoka）賽後受訪時，坦言球隊這場給了咖哩太多出手機會，「我們對他的聯防有點慢，勇士趁機製造了一些進攻機會。而當我們在這場領先5至6分時，球隊沒有打出最好的表現。」

今場比賽後，勇士「三巨頭」居里、湯臣和格連攜手在總冠軍賽取得19場勝利，追平由馬刺傳奇球員鄧肯、真路比利和柏加所保持、自塞軍名將羅素（Bill Russell）之後的聯盟三人組紀錄。

勇士「三巨頭」居里、湯臣和格連聯袂取得共同出戰總決賽的19勝，追平馬刺「三巨頭」紀錄。（Getty Images）

另外，勇士今場在TD花園取勝後，已錄得連續在27輪系列賽中，至少取得1場的作客勝仗，這也是NBA歷史上保持最長的記錄；同時也是居里進入聯盟後所經歷的系列賽次數。第5場將回歸勇士主場，於香港時間下周二早上交鋒。