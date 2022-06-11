大專籃球｜劉倩婷受傷後像嬰兒學走路　康復後首戰獨取16分

大專盃籃球賽周六（11日）復辦，浸大中鋒劉倩婷（Elephant）迎來傷後首戰。

上半季十字韌帶斷裂，當時她手執拐杖仍堅持隨浸大女籃出入賽場，今天總算能披上球衣，驗收砍掉重練的自己。



經歷半季聯校運動中心街場的日子，今季的大專盃終於回歸浸大偉衡體育中心，首日上演女子組賽事。B組浸會大學「主場」迎戰教育大學，首節射入4球三分，打出37：7後全場一路力壓，緊迫防守下浸大多次捕捉到機會打快攻，最終以84：25大勝。

重回浸大偉衡體育中心，球員們總算不用再日曬雨淋，劉倩婷卻笑說回到室內場心情矛盾。「我都不知道是該開心還是不開心。」雖然不用打街場，球員打得更自在，但這個球場卻是她發生意外的地方。

劉倩婷傷癒復出，今場獨得16分。（張倩儀攝）

「之前在這裏打友誼賽，我走快攻踏第一步時滑到，就斷了；那個位置很『陰濕』，我已經是第四個斷，我就說要拜神的！」劉倩婷一邊指着對面場禁區左方說，康復的首戰還是同一個場地， 感覺奇怪。

2021年8月中旬受傷，10月做手術，她坦言這9個月時間是砍掉重練，由零開始，「連走路都要再學，沒有想過自己以前行路『咁衰』，例如會骨盤前傾、外旋，所以事都好像BB仔一樣重新學」。

康復需時，過程中難免有情緒起伏。（張倩儀攝）

明知道不能太急進，但為了盡快重新融入球隊訓練，劉倩婷也不自覺地急躁：「開頭都循序漸進，體能上阿一（教練黃芷晴）都很仁慈，沒有叫我跑Suicide（來回跑），但練球時自己情緒會浮現，因為明明之前做到，現在卻做不到。」加上浸大整體速度快，她笑說雖然經常喊累，但練習時還是堅持下去：「冇㗎啦，靠意志！」

隊友是劉倩婷最重要的「心靈雞湯」，總在她灰心時送上一句「得㗎啦」， Elephant記在心中：「她們總是說，你看阿Lui（雷淑怡）傷後都咁Fit，一直給我很大信心。」

劉倩婷（左）笑說受傷後像嬰卵一樣重新學走路，才知道自己以前有許多壞習慣。（張倩儀攝）

今場Elephant獨得16分，但開賽前她相當擔心，對轉向、快攻這些腳部動作仍有恐懼：「今場算是找回一點信心，還是會怕，但給自己一年半的時間重拾，不想讓自己時間太鬆動。」期望傷患的經歷，由絆腳石變成進化過程。