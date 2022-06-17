NBA｜韋堅斯遺傳奧運媽媽勁爆體能　靠防守力證非「水貨狀元」

勇士周五（17日）以103：90再次擊敗綠軍，以場數4：2捧盃，賽後韋堅斯（Andrew Wiggnis）手抱獎盃，直說自己是夢想成真。

體能勁爆，高中時期就備受矚目，到後來成為NBA狀元的韋堅斯，NBA總冠軍理應不只是個夢，偏偏冠軍一直未到手，還被人譏為「水貨狀元」。



NBA總決賽勇士以場數4：2擊敗塞爾特人拿下總冠軍，前鋒韋堅斯也奪得人生首個NBA總冠軍。今場韋堅斯上陣44分鐘，18射7中攻下18分，外加6籃板、5助攻、4偷波和3封阻，打出幾乎是NBA總決賽中前無古人的全能數據。

27歲的韋堅斯終於迎來人生第一個總冠軍。（Getty Images）

總決賽6場賽事，韋堅斯更是擺脫「養生」、「枸杞哥」打法，除了場均44.6%的命中率 ，交出18.3分外，更抓下8.8個籃板球，出色的防守表現協助「護送」勇士捧盃。

今季打出狀元身價

作為2014年選秀狀元，27歲的韋堅斯終於迎來人生第一個總冠軍，現在總算蛻變成真正的冠軍球員。

當年他曾被視作擁有百年難遇的天才球員，惟近年一直被外界嘲諷只是一個「打波不會流汗」、「養生」的球員，但韋堅斯終於今季季後賽中找回應有的活力和對抗性。他不單先後防守對手主力如當錫（Luka Doncic）、泰譚（Jayson Tatum）等人，更多次飛身入樽打出自己的「Show Time」，今季韋堅斯無疑表現出自己的勁爆體力和天資，除了是努力的成果，也離不開與生俱來的基因。

今季韋堅斯無疑表現出自己的勁爆體力和天資。（Getty Images）

韋堅斯終於今季季後賽中找回應有的活力和對抗。（Getty Images）

頂級運動員父母的優良基因

韋堅斯擁有優良的基因遺傳，包括加拿大田徑奧運選手的媽媽Marita Payne，她曾於1984年洛杉磯奧運奪得4X100米和4X400米接力兩面銀牌，也是加拿大400米紀錄保持者。

另外，韋堅斯父親則是前NBA球員米曹韋堅斯（Mitchell Wiggins），他曾於1986年總決賽中協火箭對抗塞爾特人，但最後無緣冠軍並於1991年退役，所以今次韋堅斯可算是為父圓夢。

父親則是前NBA球員米曹韋堅斯（Mitchell Wiggins）。（Getty Images）

韋堅斯擁有優良的基因遺傳，包括加拿大田徑奧運選手的媽媽Marita Payne（中）。（加拿大奧委會官網）

2014年參加NBA選秀時，韋堅斯以身高1.98米，臂展2.13米，垂直摸高達1.14米的身體素質、運動能力和潛力，獲NBA選秀網站NBA Draft為10分滿分。就連體型和敏捷度也獲9分，防守、跳射、控球和出戰NBA的「即食程度」都獲評為8分的高分。

當時韋堅斯的選秀模板正是飛人卡特（Vince Carter）和基爾（Rudy Gay），隨後也自然成為該年的選秀狀元。

今季韋堅斯用防守證身價。（Getty Images）

韋堅斯不足應驗 今季爆發證狀元水準

只是當時專家提出的不足，在後來的賽季中一一應驗，例如韋堅斯的手感不穩、球風不夠強悍、不喜歡身體對抗等，對於韋堅斯的心態和精神是否能發揮身體天賦也存有一定疑問。如今，韋堅斯總算以行動力證自己不是「水貨狀元」，雖然在進攻仍未成為隊中的第一把交椅，但全憑意志和心態的防守，他可以盡用天賦限制對手，經歷低潮期後冠軍終於不只是一個夢。