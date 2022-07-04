甲一籃球｜南華以老帶新打小球　梁兆華拒絕抱怨：「會盡做爭標」

甲一聯賽即將開鑼，開賽前南華就傳出主將惠龍兒和楊和手離隊，加上教練辭任，群龍無首。

周一（4日）港隊開操前，南華球員梁兆華就表示現時最大任務是協助余理洋領軍：「與其抱怨，不如望住冠軍盡做。」



南華在第五波疫情爆發前，先勇奪銀牌賽冠軍，更劍指聯賽再捧盃。但疫情一停就是半年，7月再開賽，除了缺少主帥Mensur Bajramovic，正選控球後衛楊和和中鋒惠龍兒均離隊加入東亞超級聯賽（EASL）的灣區翼龍。

梁兆華笑言南華陣容變，但目標不變。（張倩儀攝）

小將成長需時

南華在賽季重開前面臨人腳變動，梁兆華坦言自己對離隊隊友的決定沒有反感：「這個選擇好合理，畢竟大家都要生活。」梁兆華堅持動盪後，球隊目標不變，依然是向冠軍出發，「覺得與其抱怨，不如望住冠軍盡做，全隊都明白情況，會配合和支持Nathan做教練。」

梁兆華直言現時南華望以老帶新作賽。（張倩儀攝）

他指出現時南華內部和自己都有很多任務，缺少內線、球員如葉耀邦、曾湛元和張延隆年紀輕經驗淺，需靠余理洋、羅意庭等前輩帶領：「我明白後生的難處，經驗沒那麼好，始終沒了兩年比賽，缺少最珍貴的進步時間。」認為要把握時間讓小將成長，減少上場緊張和做決定時猶豫的毛病。

南華會將進攻節奏推快，減少內線火力大減的弱點。（張倩儀攝）

缺內線 將節奏推快打小球

陣容有變，打法都隨之改變，「會沿用南華一向的系統，但會將節奏推快，其實問題不大，但Nathan兼任教練，大家對自己的要求都要高一點。」梁兆華笑言明白邊教邊打的難處，因為在場上很難看清所有東西：「練球大家看到問題都會提出，比以前多溝通。」期望南華能以老帶新，打出好表現。