學界三人籃球｜1.43米中一小將堅持打籃球　黃凱怡望發掘學生長處

學界三人籃球馬拉松周六（16日）開鑼，由女子丙組分組賽打頭陣。

今次屬學界舉辦的首個正式三人賽，加上丙組不少球員都是籃球「初哥」，「現在進攻，鏟入去、傳球、出圈⋯⋯」德雅中學教練黃凱怡就像是「打機」一樣，「聲控」場上最嬌小的球員楊浠瞳。



是日曾大屋遊樂場上演學界三人籃球馬拉松女子丙組小組賽，其中德雅中學首場因東華三院陳兆民中學退賽不戰而勝，第二場則以3：5不敵迦密愛禮信中學。德雅球員表現幼嫩，依賴教練黃凱怡提場，場上最嬌小、身高只有1.43米的楊浠瞳也聽話地依照教練指示鏟入籃下，不時造出空間。

楊浠瞳為因為身高而沒有自信。（張倩儀攝）

報馬拉松望球員感受比賽

雖然出局，但黃凱怡表示滿意，皆因德雅球員大多從未打過籃球，今次比賽目的是體驗：「幾乎全隊都是剛學打籃球，還要學打三人賽是有一點吃力，我有擔心過一分都無。」她笑說最後球隊攻入3分已經「收貨」。

籃下盡是比自己高出一個頭的對手但楊浠瞳仍聽從教練指示切入。（張倩儀攝）

比賽間，黃凱怡不斷提示身高僅1.43米的中一小將楊浠瞳進攻，鼓勵她鏟入籃下，原來比起隊友，已經是較有經驗的一員，「『哈比』會是上陣時間較多的一員，因為練球時相當主動和積極。」指出她只是對身高沒有自信，卻隱藏不住對籃球的熱愛。

忘記身高不足 堅持打籃球

教練口中的「哈比 」就是楊浠瞳，她看上去嬌小又不具侵略性的身軀，仍比賽中大膽殺入籃底，面對比自己高出一個頭的對手，仍做出切入分球，為隊友造出機會。這種膽量原來並非來自經驗，而是很簡單的「想打籃球」之初心。

楊浠瞳笑說自己喜歡打籃球就因為有成功感。（張倩儀攝）

「小學時好少出場機會，因為剛學加上自己身高沒有優勢，跑得不快，完全沒有優勢，入籃球隊是因為不夠人，我入去『湊數』。」楊浠瞳笑說自己因此愛上籃球，更不惜和媽媽「唱反調」，「媽咪不喜歡我打籃球，因為覺得好粗魯，想我打羽毛球，但我就堅決一定要打籃球，因為有成功感，因為好玩。」入讀德雅中學後就報名籃球學會，入球的成功感，讓她忘記了身高帶來的自卑。

教練黃凱怡不斷提場。（張倩儀攝）

矮小一樣有發揮空間

「我想爭取多一點機會學更多可以做好的事，學教練說：我可以跑快一點、主動偷波等。」楊浠瞳渴望進步，教練也不能怠慢，黃凱怡說：「盡量告訴她擅長的是什麼、可以做什麼，例如地下的球就一定要搶到，教一些偷波的技巧。」又例如女生們不夠力射三分，黃凱怡就鼓勵她們切入，皆因相信不同身型和能力的球員，在球場上都可以有各自擅長的角色。