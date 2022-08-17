甲一籃球｜張偉康三分救滿貫　用眼淚寫老將故事：不想當秘密武器

周二（16日）滿貫對上東方龍獅，靠射手張偉康的三分命中追平66：66，全場起哄、拍手、歡呼，無不覺得是最後49秒出場的阿康「救全家」。

「朋友說，是我救了球隊，但我覺得是救了我自己。」張偉康眼眶泛紅說道。

最終滿貫以77：71擊敗東方龍獅。



是日滿貫與東方龍獅碰頭，兩隊力戰至最後一刻，滿貫在最後49秒落後3分，派出上場射入2球三分協球隊反勝、今場一直在板櫈等待的「秘密武器」張偉康。

張偉康在最後49秒首次上場，射入三分助球隊追平。（張倩儀攝）

雖然阿康出場後2次試射不中，但鄧志恒接球後再助攻他於「葫蘆頂」起手，射入三分追平66：66。加時階段，阿康再次回到後備席，但他出場的5分半鐘、一球三分，已經成為贏球的「X-Factor」。

雖然2次起手不中，鄧志恒再助攻張偉康。（張倩儀攝）

張偉康入球後激動大叫。（張倩儀攝）

「最後有想過教練會不會再在這種情況下出我，果然，真的指示我要執行戰術。」阿康笑說雖然大家都說「沒有壓力」，接球就起手，但怎麼可能沒有壓力？「不入那怎麼辦？」阿康說，當我以為他擔心的是輸球，但他接着說：「這種起手都不進，我一定會跌落谷底，跌得更低……」他擔心的是，苦苦建立的老將信心。

多年隊友的歐陽維江也為他歡呼。（張倩儀攝）

話回上周滿貫對南華一仗，阿康全場留守場邊，和今場一樣只在關鍵時刻上場，憑三分絕殺勝出。他情緒爆發倒地大哭，因為由主力變成大後備的痛苦，就像啞子吃黃蓮，那一刻他用行動重新證明自己，今場他再示範一次。

「朋友說，那兩球是我救了球隊，我說是救了我自己。」阿康再次泛淚，他一次又一次用入球和大心臟證明自己的價值，不是為了做滿貫的秘密武器，「我……只想有多一點出場時間。」今年33歲的阿康，多次表示自己將會退役，今季他最大的期望只是能享受更多場上的分秒。