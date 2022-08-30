NBA︱卡爾教練驚現利物浦訓練場　親自解說情迷沙拿做埋紅軍球迷

NBA正值休季，一眾職球員紛紛出外度假，勇士教頭卡爾（Steve Kerr）卻現身利物浦訓練場，與沙拿、雲迪積克和阿歷山大阿諾特交流。為什麼？

原來是跟他少年時期在埃及一段成長經歷，以及紅軍射手沙拿有關。



沙拿在社交媒體分享，他與隊友跟卡爾教練交流的照片。（Twitter）

迷上沙拿連帶愛上利物浦

卡爾少年時期曾在埃及首都開羅生活3年，直到近日才有機會重返當地指導當地青少年打波，他接受ESPN訪問時說，「1985年至今我未曾重返開羅，我很渴望回到這裏。」帶着太太、女兒和女婿，「能回來這裏真是太好了。」

他趁機會重返昔日母校探望教練和老師，又跟一眾師弟妹交流，他因為沙拿而愛上利物浦，令他今趟開羅之旅別具意義。

「我在5、6年前開始睇英超比賽，之後看到沙拿踢球，閱讀有關他的事情。」卡爾看到「埃及之王」在場外善行，漸漸迷上這位紅軍射手，「我對他的性格以及他為家鄉興建學校和所做一切印象深刻，我知道他如何深愛埃及，於是我跟自己說：『他就是我的男人！』（That's my guy!）」

「我想為沙拿打氣，當我發現他效力利物浦，我就說：『好的，這就是我的球隊』（OK, that's my team!）我自此成為利物浦球迷。」

沙拿的母校畫有他的畫像向他致敬。（網上圖片）

足球戰術與籃球共通點

卡爾本人由球員年代5奪NBA總冠軍，到成為教練領勇士4奪冠軍指環，也是個萬人崇拜的偶像，不過當他遇上利物浦主帥高普，還是變身球迷一名。「我曾跟一些教練會面，有一次在利物浦見到高普，真是一次開心又興奮的經驗。」

他又分享足球與籃球的獨特理解，「雖然足球踢11人，籃球只有5人，但重點都是3個球員——控球一人以及最接近那球員的另外兩人。重點同樣是在球場上以一個小三角形軌跡傳球，嘗試以入楔和空位擊倒對手，這些都是很相似的。」

他自稱不是足球專家，只是很享受看足球比賽，「我仍在學習有關足球的事情……每次看足球我感覺總是學到一點什麼。」被問到誰會是今年歐聯冠軍，他毫不猶豫回答：「利物浦」。

沙拿周一在社交媒體分享一張他與卡爾和隊友雲迪積克、阿歷山大阿諾特的合照，沙拿開心寫上「與籃球傳奇在一起！」（With a basketball legend!）卡爾特別到利物浦訓練場地與偶像沙拿會面和傾談，然而感覺是雙方的，因為沙拿同樣十分崇拜卡爾。