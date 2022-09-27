甲一籃球｜梁嘉顯無懼東方季後賽缺外援　對11人配合有信心

香港東方周二（27日）早上宣布外援拉利羅斯離隊；晚上附加賽，東方的11人陣容以94：69大勝建龍飛馬，殺入4強。

「其實早有心理準備，我覺得雖然我們只得11人，可以打得比有外援的球隊更好。」今場攻入21分，率隊打入「Final Four」，梁嘉顯坦言目標一直沒有改變，拉利羅斯離隊，反而是一個打出決心的契機。



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香港東方缺少拉利羅斯，對面擁有強大中鋒漢尼拔的建龍，士氣依舊，加上教練柏利斯域試用不少新組合，例如多用吳松峻、胡卓斌，在攻守上都有新火花。雖然上半場比數咬緊，但梁嘉顯、李琪、卜聿揚和徐遠成得分上雙，合力於下半場拉開比數，大勝94：69。

梁嘉顯直言對拉利羅斯離隊早有心理準備。（張倩儀攝）

「其實練球時，看到他（拉利羅斯）練不到已經有心理準備。」梁嘉顯坦言，拉利羅斯離隊是意料中事，球隊也因此而重新部署和調整，今場教練的調配也試用不少新組合：「大家可見換人次數多，出現不少不同的組合，11個人都可以打到。」打入4強，下場開展三盤兩勝制的「體力戰」，梁嘉顯依然充滿信心，「11人都可以打，比起只能用8至9人的球隊，我們是有優勢的」。

雖然內線有卜聿揚、胡卓斌和徐遠成等人，但面對有身形優勢的洋將中鋒也有一定程度輸蝕。（張倩儀攝）

練今場調配上有改變，盡量多試用不同球員。（張倩儀攝）

雖然球季長、組班多時，梁嘉顯也不諱言當時新「組班」球隊鬆散，但在經歷輸贏、停擺、再磨合後，終於真正變成「一隊波」：「現在士氣愈來愈好，雖然拉利羅斯離開，但冠軍目標不曾改變，大家決心更大。以前球隊文化是多由一個主力帶住球隊，其他人配合，現在11個人都會出聲、出力，取長補短。」

胡卓斌多上場分擔內線工作。（張倩儀攝）

東方的4強對手將是常規賽冠軍球隊滿貫，滿貫近日加入外援荷利菲特，作為前ABL隊友，梁嘉顯覺得是一大挑戰：「Mike（荷利菲特）雖然個人能力未必好強， 就算是入樽也都是做一些小組配合，但配合球隊的能力好強，是一個很好的隊友。」被問到他是否也是「纏人」的對手，梁嘉顯笑說：「一定是！滿貫向來沒有正中鋒，Mike的加入在讓我們在攻守都更麻煩。」他笑言不單是滿貫「難打」，其實打入4強，場場硬仗，「（隊中）有沒有外援都難打，但我信這個11人陣容，可以打得比有外援的球隊更好」。

滿貫洋將荷利菲特。（張倩儀攝）