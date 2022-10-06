甲一籃球｜東方挫滿貫入決賽　李琪指全華班意義大不同

還記得，2018年甲一總決賽東方在場數0：2的劣勢下，連取3勝以3：2逆轉南華，拿下隊史首個甲一總冠軍，當天的熱血悸動，4年後的今天（5日）再充滿修頓場館。

「2018年，我們有艾利諾，但現在沒有外援，華人球員的重要性和責任更大，（陣容上）完全是第二隊波。」當年冠軍班底之一的李琪直言，今次入決賽的2：0意義大不同。



甲一四強系列賽為3場2勝制，缺少外援的東方遇上有荷利菲特補強的滿貫，牌面上無疑是輸蝕的，即使東方有胡卓斌、卜聿揚等長人坐陣，但論經驗、身型皆稍佔下風。兩場賽事，東方開局都被壓制，落後住打，氣勢上也處劣勢，但每每當大家以為勝負已定，卻又會殺球迷一個措手不及。

東方以總場數2：0殺入決賽。（張倩儀攝）

上場，楊睿騏末段交出「8分打」，2球三分加一記奠勝的中距離拋投，在最後1.2秒絕殺，搶下首勝；今場，東方上半場落後，第三節楊睿騏狂轟12分，全場攻入22分，外加李琪的16分，東方順利反勝拿下4強第二勝，以場數2：0打入決賽。

雖然缺少外援，但表現卻毫不輸蝕。（張倩儀攝）

「好漫長（球季），貴在大家都沒有放棄。」李琪直言能走到今天這步，對甲一球員們實屬不易，對隊內人事多變動的東方更甚，「換了教練，沒有了外援，轉變很大，你看18年到現在陣容已經不同，完全是第二隊波。」

楊睿騏再一次打出身價。（張倩儀攝

李琪點評三名小將

不過，當天的冠軍功臣今天仍然帶領住東方，李琪笑住點評打出身價的「小將」：「有人說，Ricky（楊睿騏）是不是突然之間這麼強，我會說他一直都這樣。」2018年，Ricky已經示範過一次，今次再證明這叫實力非運氣，「因為外援是拉利羅斯，剛好和Ricky撞位，所以Ricky的發揮機會少一點，現在反而是解放了他。」

李琪指今次打入決賽與2018年意義大不同。（張倩儀攝）

以前輩身份說起小將，李琪感受良多，分別提起同位置的梁嘉顯潛力無窮，中鋒卜聿揚「超班」：「阿卜現在只缺比賽經驗，他只會愈來愈進步，他只是第一年，超晒班，你看他今天很辛苦全場頂荷利菲特。」李琪笑說。

卜聿揚2場都需要硬碰荷利菲特。（張倩儀攝）

缺少外援仍然打出好表現，擊敗冠軍大熱滿貫，東方再入決賽的意義和2018年不一樣。「2018年，我們有艾利諾，但現在沒有外援，華人球員的重要性和責任更大，我們要擔起大旗。」雖然距離2018年，已經事隔4年，但34歲、重執教鞭的李琪仍然打出射手水準，「你看阿堅（周迎堅）還在打，我還很後生！不過，見到小將進步可以孭飛（擔起責任），我都是時候要交棒。」說着說着，李琪也忍不住感觸起來：「東方第一年到現在火只剩我和兆榮，有感情、有感觸，但⋯⋯贏冠軍再想！」

李琪笑說自己雖然不老，但小將接班是時候退。（張倩儀攝）