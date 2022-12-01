學界籃球｜「進化版」協恩用盡全隊12人　30分大勝匯基成就16連霸

因疫情停擺近三年的學界籃球賽今學年重啟，九龍區D1女子組決賽，勁旅協恩中學火併以「黑馬」之姿登場的匯基書院（大坑東），大勝61：31，達成16連霸。

三年後的協恩人腳不再但實力依舊，除了讓人聞風喪膽的全場緊迫，進攻的「進化」更讓球隊無懈可擊。



久違的學界決賽由修頓移師到中山公園體育館，雖然場地「縮水」，但毫不影響兩校動員啦啦隊，全場打氣此起彼落。作為學界勁旅的協恩，上屆已見球員身高不復以往，預視到危機而改練射手，不靠「高妹」，選擇從外圍發炮。今屆，協恩陣中有身高逾1.7米的黃雅婷和李心悅，加上外線有經驗較多的李珮沛控球，陣容更「齊腳」。

協恩達成16連霸。（張倩儀攝）

完場後球員興奮拋起教練任明敏。（張倩儀攝）

開局協恩即把握到內線空位，「雙塔」黃雅婷和李心悅合轟13分，雖然匯基射手梁凱澄射入3球三分，但協恩仍領先16：12。第二節，協恩發揮一貫防守實力，全場緊迫對手打出反擊快攻拉開比數，李珮沛也頻頻交出「Back Door」助攻，半場領先35：22。匯基主力在一次防守落地中不慎受傷，另一邊協恩早早換入所有板凳球員，但眾將皆有表現，下半場兩節打出26：9，最後以61：31大勝匯基。

協恩換入後備球員，主力落力打氣。（張倩儀攝）

陳嘉汶接手後銳意改革

學界復辦後出現「大洗牌」，例如決賽常客寶覺中學不敵拔萃女書院位列第四，無緣精英賽，男子組也不斷爆冷。唯獨協恩即使暑假時在學界三人籃球賽8強出局，但回歸學界即成為唯一一支全勝球隊。

教練陳嘉汶表示，協恩需要盡用12人才會變得更強。（張倩儀攝）

教練陳嘉汶（肥貓）表示，這一批球員是疫情前的C Grade，在三人賽敗陣後，今場明顯見到「Comeback」：「球員有反省，我覺得（當時）輸得值。疫情間我們堅持Online見面維繫感情，去到球場大家都更珍惜和隊友練習時間，大概是致勝的關鍵。」肥貓三年前接手成為協恩主教練，學界賽未嘗一敗，延續「四冠后」；接手後的第四年，協恩除了傳承到一貫防守主導的打法，更於進攻有更多「睇頭」。

梁凱澄首節射入3球三分。（張倩儀攝）

陳嘉汶表示不斷提醒球員不能只依靠球隊重心李珮沛（圖）。（張倩儀攝）

「以往協恩主力用7至8個球員，到很後才動員板凳，但我想改變這件事，因為覺得一支強隊要好，一定要用盡板凳深度。」肥貓不斷提醒球員，不能有依賴主力的心態：「即使李珮沛是隊中最強，都不能依賴，因為她們除了是出來跑之外，自己的角色都要做好。」今場肥貓早早讓後備上陣，用盡隊中12人，不少後備在後段都有發揮，「我不相信一隊波12人都是射手，每個人都有自己的長處，所以我們不會只『打死』內線或外圍」。

雖然仍舊是全勝將軍，但協恩與以往大不同，「我對進攻會執着一點，不想她們只是死守，內線、中距離，什至是外圍都一定要有、要起手。」不同於以往的只打防守反擊快攻，今天的協恩更全面，更無懈可擊。

今年協恩的內外線均有威脅，攻守更平均。（張倩儀攝）