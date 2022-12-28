本地籃球｜楊睿騏等主將相繼離隊 香港東方添5將補戰力征ABL
因疫情宣布無限期停賽的ABL （東南亞職業籃球聯賽），終將在明年1月2日展開首站賽事。香港東方籃球隊周三（28日）公布今季ABL陣容名單，重返香港籃壇的前南華前鋒基拔，坦言冀能加入香港隊。
ABL於2020年因疫情肆虐宣布無限期停賽，終於落實在2023年復辦，首站新加坡將於1月2日正式展開，香港東方將於明日（29日）出發往新加坡備戰，首仗將硬撼泰國曼谷老虎（Cooly Bangkok Tigers）。
香港東方今日公布ABL陣容名單，隨着後衞李琪、楊睿騏（Ricky）和吳松峻先後宣布離隊，球隊添5名球員補戰力，包括3名外援哥倫比亞國手托查摩利路斯（Tonny）、控衞巴錫和前南青加拿大籍中鋒麥洛連；由歐洲聯賽回流的基拔為血緣外援，以及福建射手徐遠征。
前南華猛將基拔回流
其中新兵基拔的臉孔卻不陌生，這名26歲大前鋒為克羅地亞及澳洲混血兒，在香港出生的他曾在2017/18效力南華，攻防力驚人。其後他在歐洲落班，並助球隊贏得克羅地亞聯賽冠軍。這次重返香港籃壇，基拔直言征戰歐洲約6年後加入東方，除了ABL是一主要考慮因素外，他認為也是時候「Come Back Home」（回家）。
「我在香港打球的時間，對我來說是特別的經歷。在這裏出生並在這裏度過童年，很高興東方給我機會回來打球。」基拔說。南華與東方是宿敵，基拔笑言初來報到由紅穿上藍衫，加入「敵軍」的感覺確實有點微妙，惟很期待為東方效力。
基拔坦言，在歐洲征戰多年後有所成長，技術比以前更全面，「希望我的經驗和技術能助東方於ABL取得成功，目標是贏冠軍，亦該是這樣。很高興跟隊友的目標也是一致，就是冠軍，我會傾盡一切助球隊獲勝。」
ABL後或留基拔續戰甲一
領隊蔡芳裕坦言，對內線外圍能力均出色的哥倫比亞國手托查摩利路斯有所期待，亦大讚基拔能力出眾，盼在ABL結束後仍可留他成為本地聯賽球員。蔡Sir不諱言盼能讓這名猛將成為港隊新戰力，「甚至有個想法，是把他推薦畀籃總，希望佢成為歸化球員代表香港隊出賽。球隊是有個新想法要再與基拔商討，成事的話對香港籃球發展有大突破，往後會再與他及籃總溝通實踐方向。」
對於去季狀態大勇的楊睿騏離隊，蔡芳裕坦言雖有挽留亦明白和尊重對方決定：「球員有更好出路及生涯規劃，我們都會祝福他們，希望他們在籃球路上可以更發光發熱。」他指球隊宗旨在藉職業訓練為香港培訓更多優秀球員，最終能讓他們代表港隊爭取好成績。
基拔冀代表港隊
擁有加拿大及克羅地亞籍的基拔，訪問中提到回流時多次提及「Home」，也表示渴望代表香港。「我在香港出生，在這裏長大，當我之前回來打球時，也知道自己會想再回來。也許是比預期早了一點，但我認為這是個適合的時機，我真的很想有機會為港隊效力。香港是我的家，這個地方和這裏的人也善待我，我愛這個城市的一切，香港是一個很特別的地方，不只是打球，還有生活也是。」
對於球隊在ABL前重整陣容，兩名隊長陳兆榮和徐遠成（Adam）異口同聲表示，基拔和巴錫等都曾是甲一對手，與球隊磨合進度理想。陳兆榮指教練近月在訓練中藉練習賽來讓球員加快適應，「安排更多對打，看我們5個人落到場時，會不會有多點化學作用，為新加坡比賽準備好。在場外，我們每個隊友都多點溝通，讓新球員了解教練在什麼情況想要什麼效果，不用他們不停去試，失誤才去調整。」
對於由加入東方便並肩作戰的楊睿騏離隊，陳兆榮坦言感到可惜，惟尊重對方決定，「大家可能有不同想法，阿琪（李琪）做老師未必兼顧到ABL征戰各地，Ricky有自己想法冀作新嘗試，做隊友也好對手也好，希望他們都能繼續享受打籃球。」
除了引入外援，東方亦羅致了前福建控衛徐遠征。徐遠征在美國留洋期間，曾出戰NCAA第一組別賽事，近年在甲一亦屢創驚喜，成為福建策動及得分主力，突破能力出眾，亦曾入選香港代表隊。與胞弟自效力永倫後再拍住上，徐遠成認為前者已適應新球隊，「我覺得在東方的競爭性會好強，要抱持平常心，不要因為表現少少低沉就好大打擊，要保持穩定性。」
香港東方ABL球員名單：
8. 陳兆榮
10. 托查摩利路斯*
13. 卜聿揚
15. 巴錫*
16. 徐遠成
19. 麥洛連*
23. 梁嘉顯
24. 徐遠征
27. 韋思庭
28. 迪維拉
30. 胡卓斌
35. 蘇利文
88. 基拔**
（*外援、**血緣球員）
新加坡首站賽程：
1月2日 下午6時 東方對泰國曼谷老虎（Cooly Bangkok Tigers）
1月5日 下午8時 東方對澳門黑熊（Macau Black Bears）
1月7日 下午8時 東方對新加坡騰飛之獅（Singapore Slingers）
1月8日 下午4時 東方對印尼泗水羅浮宮（Louvre Indonesia）