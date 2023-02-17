【周末好去處】UA首辦Curry Brand Day　300名射手參戰決出三分王

品牌Under Armour將於本周末舉行「SHOOT LIKE CURRY三分球大賽」，決出本港最準三分神射手。

即使沒有參賽，場內仍有挑戰區和展覽區供市民免費入場，更有Stephen Curry1：1立體模型，供球迷近距離「打卡」。



坊間的籃球賽，不論是五人還是三人都應有盡有，品牌Under Armour本周末將舉行首個「Curry Brand Day」，其中SHOOT LIKE CURRY三分球大賽吸引近300位射手參戰，一連兩日將會決出三分王。

SHOOT LIKE CURRY三分球大賽吸引近300位射手參戰。（公關提供）

品牌Under Armour本周末將舉行首個「Curry Brand Day」。（公關提供）

雖然三分賽名額有限，但場內依然會設有挑戰專區，分別有花式籃球四子棋（Accuracy Challenge）考驗射波準繩準和觀察力，另外敏捷摩打手（Reaction Challenge）剛考驗參加者的反應。除此之外，場內更會有展覽區，分別展出歷代Curry籃球鞋以及Stephen Curry1：1立體模型，供球迷近距離「打卡」。

現場設DIY攤位訂製獨一無二帆布袋。（公關提供）

Curry Brand Day詳情：

日期：18-19/2

時間：11:00-17:00

地點：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地

