Curry Brand Day．球迷說｜十個熱愛居里的原因　感受居里精神

從不被看好的Underdog蛻變成啟發人心的偉大球星，過程沒有一步登天，只有默默耕耘。運動品牌Under Armour早前舉行Curry Brand Day，深入社區與球迷互動，透過旗下球星居里（Stephen Curry）的經歷，宣揚永不言棄的籃球精神。

《Jumper》走訪了十位球迷，各人訴說心目中的居里，談到成長路上如何被這位改變籃球世界的球星之謙虛態度啟發。。



1. 梁嘉顯／甲一球員

梁嘉顯／甲一球員。（張倩儀攝）

問：喜歡居里什麼？

答：喜歡Curry由以前Underdog打起到現在改變了打籃球的文化，是一個勵志故事。就算套在自己身上也是，自己由零打起，到現在打到香港隊、職業隊，雖然我沒有他那麼強，但自己都好似和他有一點相似。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：都是打籃球，哈。都是射三分多，不過他的打法更靈活多變，持球進攻做的事多很多，主要都是射三分為主。

梁嘉顯佩服Curry由Underdog打起。（張倩儀攝）

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：打籃球方面，因為自己一直有一個問題就是不是太穩定，想請教他如何上到場一直保持。非籃球就是聊天，聽聽他如何平衡到和家人的生活。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：作為籃球除了技術上，最想學就是如何一邊四出比賽，一邊平衡生活。

居里改籃球打法。（張倩儀攝）

2. 許烜行／甲一球員

許烜行自覺三分能力有待改善。（張倩儀攝）

問：喜歡居里什麼？

答：喜歡Curry夠謙虛，例如他舉辦訓練營時，自己都願意上場一起練，又很願意教人。喜歡他的領導才能，當然還有他的Skill set很多，有球無球都可以有威脅，防守再用三個去守他。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：運球和切入分球，都有少少，好少好少似。自問三分都要再練下。

許烜行，甲一球員。（張倩儀攝）

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：一定是練球！沒有其他事想做。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：學他的Pre Game日常，運球後射球，如何製造空間給自己。

3. H／香港Sneakers head HK Kicks 主理人

H，香港Sneakers head兼HK Kicks 主理人。（公關提供）

問：喜歡居里什麼？

答：每一個時代都有自己的NBA偶像，現在當然是Stephen Curry的世界。其實最迷的不是我，是我的兒子，他喜歡一起看我就陪他看，看到他全場Highlight，他的三分球真的很瘋狂，近年都沒有一個這麼有娛樂性的籃球員，看他打球很刺激。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：我們的打法完全沒有相似的地方，因為我三分球很差。我們這些「肥佬」都是打「老鬼波」維園阿叔的籃球。但我確實很欣賞他，他是Underdog，又是星二代，一直沒有一級大學的獎學金，以前簽的球鞋品牌又不太喜歡他，一直打上變成大家都喜歡的偶像真的很強。

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：一定要帶他食美食，一定要帶他看看香港的街場，希望可以用一些時間和香港的小朋友和球迷見面，讓他多認識香港的籃球員，因為很需要這種鼓勵和支持，畢竟大家都是Underdog。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：不用多說，一定是三分，但他做人的態度都好好，他是一個很好的人，言行所做的事都是一個好人的典範，我真的想學做一個好人。

4. 陳安立Brian／主持人

陳安立Brian，電視台主持人。（公關提供）

問：喜歡居里什麼？

答：看Curry的比賽是一種享受，因為他是真的享受籃球和比賽，你看他打球除了有激情和鬥心還有一種快樂。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：無論運球和超遠程三分，我和他都是100%不像的。但球場上，我也是喜歡鼓勵隊友的球員，希望感染其他人，令大家發揮得更好。

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：一定係帶他到維園打球，最重要的是和他同team，就算有100隊人跟隊，有我同Curry 聯手，應該都可以連勝到街場熄燈。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：我會想學運球，看他打球好似跳舞，隨心所欲，做都不同的combo，好free、好爽。

5. 謝高晉／甲一球員 歌手

謝高晉，前甲一球員兼歌手。（公關提供）

問：喜歡居里什麼？

答：球場上他是一個無私的球員，盡全力為隊友創造機會，亦把握好每次投射機會得分。和不同隊友作賽，總會運用經驗與跑動，並改變自己打法，令其餘隊友打得舒服。球場下更是一個風趣的球員，又舉行不同的籃球訓練營，推廣籃球活動，參加不同的社區慈善活動，用籃球精神影響每一代球迷。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：自己和Curry的打法完全不同，Curry是控衛、射手，相反我司職大前鋒、中鋒。雖然位置不同，但在籃球比賽中，每一個位置都各有作用，但目標一致，就是幫助球隊取勝。

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：想跟他練習一日，最後當然會帶他品嚐所有香港地道美食，還會帶他去香港高爾夫球場。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：請教他不同的練習方法，因為自己都想尋求一些球場上的突破。

蔡沅蕎，14歲，就讀路德會協同中學（張倩儀攝）

6. 蔡沅蕎／14歲／路德會協同中學

問：喜歡居里什麼？

答：喜歡Curry三分準，還有經常傷都可以保持到這樣的表現。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：我也是打1、2號位，Floater有少少相似。我有上網看影片學他的三分，也有練運球。

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：我想叫他教我打球，然後來我家拍張照，再食餐飯、簽個名。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：想學他的綜合能力，例如基本功、腳步，因為無論是射球、運球都離不開Footwork。

李浩然，39歲，現職文員。（張倩儀攝）

7. 李浩然／39歲／文員

問：喜歡居里什麼？

答：喜歡他因為他做的動作，都是比較容易可以練到，相比起其他NBA球星，他的打法比較「貼地」，更適合亞洲人。另外就是他為人謙虛。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：想跟他的打法，主要是射球方面，愈射愈遠，以外線為主。

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：想跟他練一次他平時練的內容，再帶他逛逛香港，感受下。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：想學他的閱讀球賽的能力，因為他傳球和控制節奏的能力很獨特。

8. Jonathan Kwan／41歲／文員

Jonathan Kwan，41歲 ，現職文員。（張倩儀攝）

問：喜歡居里什麼？

答：三分波，不服輸的心態，大家都知道他要在8年內拿4個總冠軍不容易，又一直有傷，2022的冠軍特別強。他每入一球三分都在創造歷史，我們作為球迷好想看看可以去一個什麼境界。我以前追開Jordan和Kobe，但不能只掛住MJ，因為時代變，一直在推陳出新，與時並進。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：三分球。

居里的三分球改變世界。（張倩儀攝）

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：2019年去過三藩市，看兩場勇士的比賽，有機會見證到他打比賽就已經好開心。最想帶小朋友去見他。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：他是三個小朋友的爸爸，作為一個球員和爸爸都可以問很多問題，因為他都很多想法個人又「古靈精怪」。

9. 許丁霖／17歲／保良局董玉娣中學

許丁霖，17歲，就讀保良局董玉娣中學。（張倩儀攝）

問：喜歡居里什麼？

答：起初我覺得他射三分很準，了解過後就發現不單止這樣。例如他做了很多慈善，是一個很好的人。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：生得矮無計，所以打法上都是學他，例如key波和超遠的三分，街場自己會中場射三分，會用在學界比賽。

早上隨甲一球員們學習運球和射球。（張倩儀攝）

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：除了想和他打球外，還想和他聊天，還有和他逛街買衣服，想知道他平時穿搭。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：我想學運球，認真想學運球多過射球。因為射球要靠自己練，但運球有很多系統式的 訓練想學。

10. 譚晟宇／15歲／屯門呂明才中學

譚晟宇，15歲，就讀屯門呂明才中學（張倩儀攝）

問：喜歡居里什麼？

答：三分準和運球流暢，節奏性很強，很型。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：有少少相似，有射三分和節奏性。有時間就看NBA，就是為了看他然後學。

他期望能與居里一打一。（張倩儀攝）

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：想和他1 ON 1，輸了繼續打，打到贏為止。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：想學他的意識，傳球。

與居里的籃球態度如出一轍，Under Armour透過這位偉大球星的經歷，以運動啟發人心。繼早前的Curry Brand Day後，期望有更多活動與球迷互動，繼續發揚「居里精神」，彼此並肩而行。