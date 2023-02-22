Curry Brand Day．球迷說｜十個熱愛居里的原因　感受居里精神

撰文：普利森
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從不被看好的Underdog蛻變成啟發人心的偉大球星，過程沒有一步登天，只有默默耕耘。運動品牌Under Armour早前舉行Curry Brand Day，深入社區與球迷互動，透過旗下球星居里（Stephen Curry）的經歷，宣揚永不言棄的籃球精神。
《Jumper》走訪了十位球迷，各人訴說心目中的居里，談到成長路上如何被這位改變籃球世界的球星之謙虛態度啟發。。

1. 梁嘉顯／甲一球員

梁嘉顯／甲一球員。（張倩儀攝）

問：喜歡居里什麼？

答：喜歡Curry由以前Underdog打起到現在改變了打籃球的文化，是一個勵志故事。就算套在自己身上也是，自己由零打起，到現在打到香港隊、職業隊，雖然我沒有他那麼強，但自己都好似和他有一點相似。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：都是打籃球，哈。都是射三分多，不過他的打法更靈活多變，持球進攻做的事多很多，主要都是射三分為主。

梁嘉顯佩服Curry由Underdog打起。（張倩儀攝）

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：打籃球方面，因為自己一直有一個問題就是不是太穩定，想請教他如何上到場一直保持。非籃球就是聊天，聽聽他如何平衡到和家人的生活。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：作為籃球除了技術上，最想學就是如何一邊四出比賽，一邊平衡生活。

居里改籃球打法。（張倩儀攝）

2. 許烜行／甲一球員

許烜行自覺三分能力有待改善。（張倩儀攝）

問：喜歡居里什麼？

答：喜歡Curry夠謙虛，例如他舉辦訓練營時，自己都願意上場一起練，又很願意教人。喜歡他的領導才能，當然還有他的Skill set很多，有球無球都可以有威脅，防守再用三個去守他。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：運球和切入分球，都有少少，好少好少似。自問三分都要再練下。

許烜行，甲一球員。（張倩儀攝）

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：一定是練球！沒有其他事想做。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：學他的Pre Game日常，運球後射球，如何製造空間給自己。

3. H／香港Sneakers head HK Kicks 主理人

H，香港Sneakers head兼HK Kicks 主理人。（公關提供）

問：喜歡居里什麼？

答：每一個時代都有自己的NBA偶像，現在當然是Stephen Curry的世界。其實最迷的不是我，是我的兒子，他喜歡一起看我就陪他看，看到他全場Highlight，他的三分球真的很瘋狂，近年都沒有一個這麼有娛樂性的籃球員，看他打球很刺激。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：我們的打法完全沒有相似的地方，因為我三分球很差。我們這些「肥佬」都是打「老鬼波」維園阿叔的籃球。但我確實很欣賞他，他是Underdog，又是星二代，一直沒有一級大學的獎學金，以前簽的球鞋品牌又不太喜歡他，一直打上變成大家都喜歡的偶像真的很強。

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：一定要帶他食美食，一定要帶他看看香港的街場，希望可以用一些時間和香港的小朋友和球迷見面，讓他多認識香港的籃球員，因為很需要這種鼓勵和支持，畢竟大家都是Underdog。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：不用多說，一定是三分，但他做人的態度都好好，他是一個很好的人，言行所做的事都是一個好人的典範，我真的想學做一個好人。

4. 陳安立Brian／主持人

陳安立Brian，電視台主持人。（公關提供）

問：喜歡居里什麼？

答：看Curry的比賽是一種享受，因為他是真的享受籃球和比賽，你看他打球除了有激情和鬥心還有一種快樂。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：無論運球和超遠程三分，我和他都是100%不像的。但球場上，我也是喜歡鼓勵隊友的球員，希望感染其他人，令大家發揮得更好。

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：一定係帶他到維園打球，最重要的是和他同team，就算有100隊人跟隊，有我同Curry 聯手，應該都可以連勝到街場熄燈。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：我會想學運球，看他打球好似跳舞，隨心所欲，做都不同的combo，好free、好爽。

5. 謝高晉／甲一球員 歌手

謝高晉，前甲一球員兼歌手。（公關提供）

問：喜歡居里什麼？

答：球場上他是一個無私的球員，盡全力為隊友創造機會，亦把握好每次投射機會得分。和不同隊友作賽，總會運用經驗與跑動，並改變自己打法，令其餘隊友打得舒服。球場下更是一個風趣的球員，又舉行不同的籃球訓練營，推廣籃球活動，參加不同的社區慈善活動，用籃球精神影響每一代球迷。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：自己和Curry的打法完全不同，Curry是控衛、射手，相反我司職大前鋒、中鋒。雖然位置不同，但在籃球比賽中，每一個位置都各有作用，但目標一致，就是幫助球隊取勝。

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：想跟他練習一日，最後當然會帶他品嚐所有香港地道美食，還會帶他去香港高爾夫球場。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：請教他不同的練習方法，因為自己都想尋求一些球場上的突破。

蔡沅蕎，14歲，就讀路德會協同中學（張倩儀攝）

6. 蔡沅蕎／14歲／路德會協同中學

問：喜歡居里什麼？

答：喜歡Curry三分準，還有經常傷都可以保持到這樣的表現。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：我也是打1、2號位，Floater有少少相似。我有上網看影片學他的三分，也有練運球。

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：我想叫他教我打球，然後來我家拍張照，再食餐飯、簽個名。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：想學他的綜合能力，例如基本功、腳步，因為無論是射球、運球都離不開Footwork。

李浩然，39歲，現職文員。（張倩儀攝）

7. 李浩然／39歲／文員

問：喜歡居里什麼？

答：喜歡他因為他做的動作，都是比較容易可以練到，相比起其他NBA球星，他的打法比較「貼地」，更適合亞洲人。另外就是他為人謙虛。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：想跟他的打法，主要是射球方面，愈射愈遠，以外線為主。

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：想跟他練一次他平時練的內容，再帶他逛逛香港，感受下。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：想學他的閱讀球賽的能力，因為他傳球和控制節奏的能力很獨特。

8. Jonathan Kwan／41歲／文員

Jonathan Kwan，41歲 ，現職文員。（張倩儀攝）

問：喜歡居里什麼？

答：三分波，不服輸的心態，大家都知道他要在8年內拿4個總冠軍不容易，又一直有傷，2022的冠軍特別強。他每入一球三分都在創造歷史，我們作為球迷好想看看可以去一個什麼境界。我以前追開Jordan和Kobe，但不能只掛住MJ，因為時代變，一直在推陳出新，與時並進。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：三分球。

居里的三分球改變世界。（張倩儀攝）

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：2019年去過三藩市，看兩場勇士的比賽，有機會見證到他打比賽就已經好開心。最想帶小朋友去見他。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：他是三個小朋友的爸爸，作為一個球員和爸爸都可以問很多問題，因為他都很多想法個人又「古靈精怪」。

9. 許丁霖／17歲／保良局董玉娣中學

許丁霖，17歲，就讀保良局董玉娣中學。（張倩儀攝）

問：喜歡居里什麼？

答：起初我覺得他射三分很準，了解過後就發現不單止這樣。例如他做了很多慈善，是一個很好的人。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：生得矮無計，所以打法上都是學他，例如key波和超遠的三分，街場自己會中場射三分，會用在學界比賽。

早上隨甲一球員們學習運球和射球。（張倩儀攝）

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：除了想和他打球外，還想和他聊天，還有和他逛街買衣服，想知道他平時穿搭。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：我想學運球，認真想學運球多過射球。因為射球要靠自己練，但運球有很多系統式的 訓練想學。

10. 譚晟宇／15歲／屯門呂明才中學

譚晟宇，15歲，就讀屯門呂明才中學（張倩儀攝）

問：喜歡居里什麼？

答：三分準和運球流暢，節奏性很強，很型。

問：你的打法跟居里有沒有相似之處？

答：有少少相似，有射三分和節奏性。有時間就看NBA，就是為了看他然後學。

他期望能與居里一打一。（張倩儀攝）

問：如果居里來港，你有機會和他相處一天，你會計劃什麼行程？

答：想和他1 ON 1，輸了繼續打，打到贏為止。

問：如果有機會向居里偷師，你最想學什麼？

答：想學他的意識，傳球。

與居里的籃球態度如出一轍，Under Armour透過這位偉大球星的經歷，以運動啟發人心。繼早前的Curry Brand Day後，期望有更多活動與球迷互動，繼續發揚「居里精神」，彼此並肩而行。

「Curry Brand Day」。（張倩儀攝）
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