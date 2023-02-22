FIBA世界盃｜中國男籃明戰哈薩克　望為港球迷打場精彩賽事

中國男子籃球代表隊以荃灣體育館為主場，出戰FIBA世界盃亞大區預選賽，周三（22日）公開操練，主將接受傳媒採訪。



2022年12月下旬，FIBA官網顯示男子籃球世界盃亞洲區外圍賽，將安排在香港的荃灣體育館內舉行，中國男籃將於23和26日主場迎戰哈薩克及伊朗。

【中國男籃】中鋒王哲林笑言上一次來港已經是姚基金慈善賽。（張倩儀攝）

中國男籃「主場」出戰望打得精彩

周日（19日）中國隊抵港後入住九龍香格里拉酒店，連日於荃灣主場訓練，今日公開操練接受傳媒採訪。一直在外作賽的中國男籃，今次以荃灣為主場，主力們均表示久違了主場、有球迷觀賽的賽事。中鋒王哲林笑言上一次來港已經是姚基金慈善賽：「今次算是一個正規國際籃聯的賽事，所以很期待能在香港同胞面前打出一場精彩的比賽。」

【中國男籃】球隊去年11月改由塞爾維亞籍教練佐積域（Aleksandar Djordjevic）接手。（張倩儀攝）

【中國男籃】周琦曾效力過NBA球隊火箭。（張倩儀攝）

歐洲教練要求高 球隊仍在適應

雖然中國男籃以10戰8勝成績，取得世界盃資格，由於球隊去年11月改由塞爾維亞籍教練佐積域（Aleksandar Djordjevic）接手，明天將會是執教後首場賽事。新教練為中國隊帶來新衝擊，就連曾效力過NBA球隊火箭的周琦也提到需要時間適應：「典型的歐洲教練，要求細節近乎完美。」

【中國男籃】郭艾倫表示自己為百分百付出。（張倩儀攝）

主力控球後衛郭艾倫則提到自己事前已經為此感到期待：「他到來以後，覺得每一天的訓練都很嚴謹，每一個打球細節都想得很清楚，沒做到的話，要重做，做到非常細緻才能停。這可能是歐洲籃球水平比較高的原因吧，我們要盡快學習好。」

雖然教練上任數月，但真正「埋班」練習僅十多天，王哲林提到香港這兩場賽事，為練兵起了重要作用：「練了十幾天，只能說慢慢變好，我們也需要比賽來檢驗訓練成果，這兩場比賽希望找出一些問題去總結。」

【中國男籃】後衛郭艾倫提到每一場都會全力打與晉級無關。代表國家隊打，肯定會展示出自己最好（張倩儀攝）

中國男籃將於明晚（23日）在荃灣體育館迎戰哈薩克，周日中午則對伊朗。