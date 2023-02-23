FIBA世界盃｜中國男籃新帥督師取首勝　教練大讚：香港很美

中國男子籃球代表隊周四（23日）於荃灣體育館出戰FIBA世界盃亞大區預選賽，迎戰哈薩克。

雖然中國隊以71：59獲勝，但新教練佐積域強調勝利不代表一切，球隊需要再檢討。不過，久違的「主場」賽事，教練則大讚香港：「你都不知道這個城市有多美。」



今日荃灣體育館主場改變格局，僅開放3樓觀眾席予公眾入場，全場入座率約8成，不少市民穿上中國隊球衣和手持國旗為中國打氣，氣氛熱烈。主場旁則預留兩行位置給嘉賓，其中，中國籃協主席兼領隊姚明亦在席中觀戰。

【中國男籃】中國隊迎戰哈薩克。（張倩儀攝）

【中國男籃】久違的主場賽事。（張倩儀攝）

【中國男籃】中國籃協主席兼領隊姚明亦在席中觀戰。（張倩儀攝）

中國隊也不負眾望，開局即由周琦射入「Long Two」「開齋」，隨後兩大控衛趙繼偉和郭艾倫輪流出場搶分，首節合轟13分。雖然哈薩克有梅沙加利夫射入2球三分獨取8分，亦無阻中國對以21：12領先。

中國隊防守高壓，其中郭艾倫上半場3次偷波快攻，但同時出現隱憂，第二、三節均早早陷入隊犯問題，讓哈薩克在罰球線上追分，惟中國隊仍能保持19分優勢至末節。

【中國男籃】哈薩克防守強硬。（張倩儀攝）

【中國男籃】郭艾倫末段上場鎮住全隊。（張倩儀攝）

最後一節，中國隊防守稍有鬆懈，被哈薩克憑準繩的外圍力追至只剩9分，迫使中國隊重新派出主力陣容，郭艾倫、趙繼偉和周琦上陣，終以71：59取得勝利，錄下11戰9勝。

大讚香港很美

中國男籃一直在外作客，久未有主場賽事，今次以香港為「主場」，教練佐積域大讚：「你都不知道你們的城市有多美。」他表示香港人總是笑面迎人，也很有禮貌，強調自己一定會再來。

【中國男籃】趙繼偉獨取11分。（張倩儀攝）

【中國男籃】新帥表示球隊表現平平。（張倩儀攝）

雖取勝但表現平平

新帥上任即取得首勝，但提到球隊表現，佐積域顯然不太滿意，記者會上數出球隊不足：「我們進攻在對方防守的肢體上感到壓力 ，三分和罰球的命中率不太好，也有很多不明智的犯規。」不過，他仍表示球員都很努力完成今場，認為這只是一個開始，第一場而言尚算滿意，因為上下都堅守了球隊的風格原則。

【中國男籃】周琦取得全場最高16分和「雙雙」12籃板。（張倩儀攝）

對於中國隊，佐積域分享道要球員準備好，才可以有更好的表現：「這場比賽不管贏輸，我們的計劃和要求都不變，雖然今場不是做得太好，但每一場比賽都很有用，明天會和他們檢討。」他認為只有身體和思想都準備好，中國男籃才可以去一個更高的水平。周日（26日）中國男籃將會再於荃灣體育館迎戰伊朗。

中國男籃荃灣出戰取首勝精彩畫面：