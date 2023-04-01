NBA熱話｜勒邦占士拒付8美元Twitter認證費　「度縮」事早有先例

Twitter上月宣布會在4月1日起，逐步取消舊版的驗證機制，若用戶需要「藍剔」身份標記，則需要每月繳交8美元（約63港元）訂閱Twitter Blue服務。

8美元對很多人來說都不是什麼值得一提的數目，不過NBA巨星、身家估計超過10億美元的勒邦占士（LeBron James），卻在Twitter上表示自己不會為此而付款。



據CNBC報道，手執4枚NBA冠軍戒指的勒邦占士，這20年來所賺的薪酬為4.31億美元，當中光是今季已達4440萬，而《福布斯》亦表示占士自2003年加入聯盟至今，共收取9億美元的代言費。

換句話說，這名NBA歷史得分王的身家已逾10億美元，但這區區8美元的月費，他卻「度縮」不願繳交。

占士本港時間周六（1日）凌晨在Twitter出文：「我想我的『藍剔』應該很快便會不見，如果你們了解我的話，便知道我不會繳交那5元的費用。」（實際為8元）

「度縮」事早有先例

勒邦占士的「一毛不拔」其實早有先例，在2017年一次接受ESPN的訪問中，主持人提到韋迪（Dwyane Wade）曾形容占士是聯盟中最「度縮」的男人。

「某程度是的，」占士回答道。「我不會開通漫遊數據，我也不會花錢買應用程式。」

「你知道你很有錢對吧？」主持人續問道。

「我不會為這些東西花錢，我不會。」占士斬釘截鐵地回答。

勒邦占士曾在訪問中承認自己「度縮」。（Youtube截圖）

關於這件事，他以前在騎士的隊友路夫（Kevin Love）也曾在訪問中提及過，「我已經看過一百萬次了，我們從機場一直到下榻的酒店，他都不會使用漫遊數據，他就是在等待免費Wifi。」

假帳號風波

沒有「藍剔」對知名度甚廣的勒邦占士來說影響當然不算太大，不過在去年11月時，就曾有假冒他的帳號在Twitter上發文，表示已向球隊遞交轉會申請，當時不少球迷信以為真，並轉發該則貼文。

有趣的是，該假帳號也有「藍剔」認證。

湖人今（4月1日）作客挑戰木狼，占士交出18分與10助攻的兩雙數據，安東尼戴維斯更（Anthony Davis）大爆發拿下38分17個籃板，助湖人以123：111獲勝，勝率超過五成，成功升至西部第7位。