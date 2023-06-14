【本地籃球】香港金牛確定出戰NBL　7月主場迎戰冠軍隊

早前香港金牛籃球隊宣布成立，並公布簽下五位香港球員，包括梁兆華、楊睿騏、許烜行，以及兩位年輕球員。

周三（14日）香港金牛再宣布，表示成為第一支獲淮參加全國男子籃球聯賽（NBL）的香港球隊，首戰將於7月2日舉行，於修頓場館主場迎戰上屆冠軍廣西威壯。



香港金牛籃球隊是日於北京參與簽約儀式，正式加盟全國男子籃球聯賽（NBL），因此球隊將會以香港為主場，參戰NBL。現時球隊除了梁兆華、楊睿騏、許烜行、范浩雲、張峰碩5位香港球員外，亦簽下具CBA經驗的內地球員張昊、孫偉博、孫巍、畢繼光、李佳益。

香港金牛籃球隊是日於北京參與簽約儀式，正式加盟全國男子籃球聯賽（NBL）。（公關提供）

香港籃球繼香港東方後，又一支職業籃球隊成軍，包括楊睿騏（左）及梁兆華（右）。（公關提供）

外援方面，金牛已招攬南歐馬爾他的迪加拿（Samuel Deguara）及美國的莫里斯坎普（Maurice Kemp）。其中，31歲的德古拉綽號「馬爾他巨獸」，身高達2.30米，曾於2018年效力香港東方出戰ABL賽事，近年效力台灣職業球隊。另外，身高2.03米、32歲的坎普司職大前鋒，職業生涯曾效力以色列、阿根廷、西班牙、希臘等多國的球隊。

香港金牛將於7月2日於修頓場館主場迎戰上屆冠軍廣西威壯，球隊表示賽事門票資訊將不日公布。