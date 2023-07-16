NBA｜小將被嘲入錯自己籃　隊友教練也白眼　鳴冤後真相大反轉

讓新秀表現為主的NBA夏季聯賽，出現一大烏龍場面，在獨行俠對溜馬的賽事中，獨行俠小將小冰咸（Marcus Bingham Jr.）一次入樽後，慘遭所有隊友、對手、教練、現場觀眾和媒體嘲笑，指他「入錯自己樽」，但相隔半日後，真相卻大反轉。



賽事第四節，獨行俠一次進攻時，小冰咸接得隊友Nike Sibande的傳球，隨即往相反方向衝刺、入樽，然而他笑着回望，卻發現場上和場邊的隊友都一片死寂，教練Jared Dudley甚至揚手表達不滿，原來所有人都覺得他攻入了自家籃框，畢竟獨行俠球員本來在向另一邊籃框進攻、而對手溜馬也在防守同一邊。

未幾，小冰咸「入錯樽」的片段在網上瘋傳，媒體也大肆嘲笑，甚至強調他在賽後被抽中去藥檢，但他在Twitter鳴冤道：「我沒做錯！媒體就是會亂寫。」

其後，媒體終於發現原來小冰咸真的是場上唯一清醒的一個，小冰咸本身在Twitter引用、笑他「入錯樽」的媒體發文，最終也被該媒體刪掉。到底發生了什麼事？

原來事發前，獨行俠射入一記三分球之後，溜馬請求暫停，賽事重開後本應是溜馬進攻，球證卻將球交給獨行俠、也指示錯誤的進攻方向，結果獨行俠的球員也沒有為意，向着相反方向進攻。

溜馬球員看起來雖然有點不知所措，卻也順勢而行，做好防守的角色，因此在小冰咸入樽時也無意去阻止，現場竟然只得小冰咸清醒，猶如集體「中幻術」。最終，小冰咸的入樽得分無效。有球迷在小冰咸Twitter留言嘆道：「想像一下，你是唯一清醒的人，卻因而被嘲笑……」