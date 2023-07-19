DSE放榜｜喇沙籃球主將6科33分望入港大　開考前兩周通過港隊選拔

周三（19日）中學文憑試放榜，今屆率喇沙書院首奪學界亞軍、精英賽季軍的中六主將曾朗謙（Kyle）考獲6科33分的好成績。

除了入讀香港大學牙醫課程的夢想「穩陣」外，Kyle更入選8月的男子青年東亞運動會港隊代表名單，他坦言平衡學業和籃球的秘訣在於取捨。



中學文憑試今日放榜，喇沙書院中六主將曾朗謙（Kyle）考獲6科33分的好成績，但Kyle笑言33分，比自己想像中的成績差了一點，會再上訴，看有沒有機會更多1、2分：「現在叫做穩陣入Dental（牙醫），媽媽都覺得滿意了。」

喇沙書院中六主將曾朗謙（Kyle）考獲6科33分的好成績（張倩儀攝/資料圖片）

媽媽從未反對打籃球

Kyle屬疫情下錯過三年學界的一群，自中一、二贏過學界冠、亞軍後，學界賽事就停擺至他中六之時，他憶述當時媽媽的一句忠告：「她當時叫我『趁現在（疫情）認真一點讀書』，因為復常後有比賽，就不會有這麼多時間讀書。」

Kyle笑說，雖然媽媽認為學業為重，但從未有阻止自己打球，每場比賽都會現身支持，甚至在他參與DSE開考前兩星期的男子青年東亞運動會港隊代表選拔，也沒有阻止：「因為2月精英賽後就沒有練球，因此在選拔前抽了三天時間Pick Up，最後一次青年軍，幸運地最後都入選。」

曾朗謙入選男子青年東亞運動會港隊代表。（張倩儀攝/資料圖片）

取捨助平衡學業和籃球

今季Kyle以隊長身份，帶領僅得9人在陣的喇沙書院殺入學界決賽，雖然最後不敵英華書院，卻展現出「不假外求」的拚勁和實力。隨後，在緊接的精英賽中同樣一口氣打入四強，最後球隊得分「破百」大勝嗇色園可藝中學，首登精英賽季軍。

一次又一次為校爭光，Kyle並沒有因而只側重在籃球之上，反之卻在學業和籃球間取得平衡，一切只在「取捨」。

精英賽季軍。（鄭子峰攝/資料圖片）

學界亞軍。（張倩儀攝/資料圖片）

一星期4次練球、5次補習，Kyle每天過着除了上課就是打球的生活，「我會說（平衡兩者）不能懶，然後打少一點機，少和朋友出去玩，就可以多很多時間打球和讀書。」

Kyle分享自己由中五開始就狠心刪除手機中所有遊戲，「有時朋友叫上線（打機），我都會很不習慣，但幸好都忍住沒有打。」慢慢習慣了沒有遊戲的生活，Kyle將集中力轉移，這時籃球就是他最大的娛樂。「總不可能一天24小時都在溫書，一定要有放鬆的時間溫書才有效，所以打籃球就變成了我娛樂、紓壓的方式，同時也是見朋友的時間，當打球、練球是在和朋友玩，已經好開心。」

曾朗謙表示時間只留給學業和籃球。（張倩儀攝/資料圖片）

讀書也需要隊友

籃球需要隊友，讀書也一樣。「籃球有隊友，有良性競爭就有進步，是很正常的，讀書一樣要有。」Kyle分享，除了籃球隊的隊友在，自己也有另一班一起面對的DSE的朋友，他表示和籃球一樣，讀書都可以是「Team Work」，互相支持和鞭策，「因為不是一個人去面對DSE，有同伴時對讀書的興趣也會多一點，才能堅持下去，最後大家都考獲好成績：「有一個探花（五科5**），一個45分。」

他表示自己升上大學後都會繼續平衡兩者，希望在大專打出身價，踏上甲一、港隊等更高的籃球舞台。