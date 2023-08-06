籃球｜NBA球員李凱爾入籍中國後首演即輸波　熱身賽不敵意大利

NBA木狼球員李凱爾（Kyle Anderson，前譯卡爾安達臣）早前正式入籍中國，有八分一中國血統的他曾到深圳「尋根」，而他周日（6日）亦首次正式為中國隊上陣，惟即在熱身賽不敵意大利。



李凱爾在這場熱身賽的第二節尾段後備登場，第一個得分源自他接應王哲林助攻上籃，下半場則正選上陣，他全場一共上陣19分鐘31秒，全場6射3中，罰球則6罰5中，共獲得11分6籃板，最終中國隊以61：79不敵意大利，未能取得熱身賽三連勝。

李凱爾在中國對意大利作國家隊首戰。（中國籃球之隊）

早在中國對佛得角的熱身賽後，李凱爾已「自宣」會在今仗作入籍中國後的國家隊首演，他受訪時道：「我會在下場比賽出戰，當我加入中國男籃的大家庭後，全隊都對我很好，他們都張開雙臂歡迎我，幫助我融入球隊，讓我集中在籃球之上。」他終在7月26日啟程前往斯洛文尼亞，會合集訓中的中國男籃，至今與新隊友已一同訓練一星期。

中國隊稍後將參戰世界盃，為了備戰，中國男籃7月初已前往斯洛文尼亞展開集訓，先後約戰多支國家隊，當中曾不敵克羅地亞和斯洛文尼亞，早前則對埃及和佛得角二連勝，今仗再敗予意大利。

中國隊在熱身賽不敵意大利。（中國籃球之隊）

內媒報道指，中國隊將在8月中結束海外集訓回國，此後出發往菲律賓，出戰8月25日展開的男籃世界盃，以爭取巴黎奧運資格為目標，即是要爭取成為世界盃的亞洲球隊中，排名最高的一隊，出戰應屆男籃世界盃的亞洲球隊包括中國、伊朗、日本、約旦、黎巴嫩及菲律賓。