NBA｜盧比奧宣布暫停籃球活動　照顧心理健康　曾因喪母陷抑鬱

效力NBA克里夫蘭騎士的西班牙球星盧比奧（Ricky Rubio）周六（5日）突然宣布，暫停職業籃球活動，專注照顧心理健康。



盧比奧透過西班牙籃協宣布：「我專定暫停我的職業活動，去照顧我的心理健康，在今天，家庭變得前所未有的重要。」雖然他與騎士仍有兩年合約在身，但未有透露太多詳情，僅表示，「希望大家尊重我的私隱，讓我可以好好去面對這些時刻，當時機合適，我會說明更多。」

盧比奧在14歲時已在西班牙職業籃球聯賽（ACB）出道，一向有「西班牙金童」的稱號，2008年更助西班牙奪得奧運男籃銀牌，他在2009年的NBA選秀獲木狼以5號籤羅致，並在以2011年正式登陸，不過他在NBA的發展不算順利，除了傷患困擾，亦因得分能力未如理想，在木狼6季後便被交易至爵士，之後又常被用作交易籌碼，輾轉加盟太陽、雷霆，最終在2021年轉投騎士。

盧比奧早前在休戰380日後復出，獲騎士送上代表賽事最佳球員的頸鍊。（Twitter/Cleveland Cavaliers）

盧比奧在騎士首季雖然大多任後備，但在隊中表現舉足輕重，同年在東京奧運有極佳演出，惜西班牙在8強遇上美國隊出局，他未幾又觸傷十字韌帶，休戰一季，期間曾被交易到溜馬、後又重返騎士，並在騎士作復出戰，至今宣布暫停活動。而他生涯中的高峰時刻，無疑是2019年的世界盃金牌。

事實上，盧比奧早年曾在《Players' Tribune》撰文透露，自己在2016年時，曾因母親癌症復發而大受打擊，當時已難以專注籃球，未幾母親離世，更令他痛苦不已，習慣經常與母親視像通話的他，會向母親生前的電話號碼發訊息，「有一陣子，我覺得我像是瘋了，像是在自言自語。之後的一年，我很大部份時間都覺得很憤怒，我怪罪過很多東西，我怪責過籃球，我怪責身邊所有人，我怪責過一切。」

深陷喪母之痛的盧比奧坦承，之後才發現自己患上了抑鬱症，但未有求助，有一段時間他曾透過籃球去暫時忘記不快，效用卻不長遠，他也不知道要如何獨自解決，「直至我去向治療師求助，我開始依靠我的朋友和家人，他們讓我認清自己，我一直都很依賴媽媽；他們讓我知道即使媽媽離開了，我們還能待在她身邊。」此後他成立慈善基金，致力幫助患癌人士、傷殘或貧困的青少年。