NBL｜香港金牛搭上季後賽尾班車　楊睿騏狀態大勇再鬥安徽文一

香港金牛完成首季NBL（全國男子籃球聯賽）常規賽，以第8名晉身季後賽，並將於周五（1日）作客，周日（3日）主場迎戰「一哥」安徽文一，爭入四強。



香港金牛今季首戰NBL，兩個多月內完成22場主客制賽事，在常規賽最後一輪作客以101：99險勝武漢錕鵬，以9勝13負的戰績搭上季後賽尾班車，達成季前目標。

不過，季後賽首輪的對手並不好對付，第8名的金牛將對第1名、16勝6負的安徽文一，常規賽時金牛兩戰皆北，因此將會再來至少2場硬仗。季後賽將會以3場2勝制，首戰金牛將作客安徽， 再回港主場作賽，如需鬥到第三場，則會安排在下周三（6日）在安徽主場舉行。

香港金牛將會再對安徽文一。（張倩儀攝）

楊睿騏近況大勇。（公關提供）

常規賽最後一場，楊睿騏狀態大勇，多次突破上籃取得15分成為勝仗功臣，他期望再對安徽文一能彌補之前的甩漏：「常規賽兩次對安徽文一時，球隊失誤較多，不過有了這兩場經驗，我們知道這個系列賽應該怎樣應付他們。」此外，遭受頸傷的梁兆華近日則留港治療，準備周日的主場賽事。

相信不少球迷除了入場支持港將，也為一睹蔣淯安風采。（張倩儀攝）

門票資訊：

門票將於即日起至9月1日下午3時接受網上預訂，以及於當天下午4時30分至7時30分在修頓場館票務處即場發售。票價分為$1000、$300、$200， 每人限購最多4張，所有票價只劃分區域，不設揀位，所有購票入場球迷可以獲得季後賽應援Tee一件。

