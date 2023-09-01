籃球世界盃｜日本隊「真人三井壽」率軍反勝　不起眼卻成英雄

籃球世界盃，兩支亞洲代表日本隊和中國隊均出戰名次賽，日本隊在比江島慎三分球7射6中下，以86：77反勝委內瑞拉，連續兩場都逆轉對手，比江島更獲國際籃協（FIBA）與籃球漫畫《男兒當入樽》（Slam Dunk，台譯：灌籃高手）角色三井壽相比。

中國隊則以83：76擊敗安哥拉，獲得今屆賽事首勝，但要通過世界盃獲得奧運資格則已相當渺茫。



雖然日本隊和中國隊都無緣打入世界盃16強，只能出戰名次賽，但雙方都以賽事中亞洲排名最高球隊為目標，以取得一席巴黎奧運資格。日本賽前手上只得一勝，在中國隊擊敗安哥拉之下，日本自然非勝不可。

中國隊終於取得今屆賽事首勝。（Getty Images）

不過，日本隊對委內瑞拉一戰，手感均不佳，首三節都全數敗陣，以53：62落後之下進入最後一節。未料在最後一節日本上演大反擊，整節打出33：15，當中單是比江島慎已取得17分之多，其中兩個三分球更是在完場前1分55秒內射入，最終助球隊以86：77擊敗委內瑞拉，連續兩場都反勝對手，兩連勝之下，奪得巴黎奧運資格的機會大增。

江之島慎三分手感絕佳，7射6中。（Getty Images）

比江島全場一共攻入23分，三分球共7射6中，他的三分命中數與日本隊全隊總和（28射6中）一樣；雖然最終渡邊雄太獲評為表現最佳的球員，但比江島慎成為焦點，FIBA賽後更在社交媒體發文，將他的照片與《SLAM DUNK》中擅射三分球的三井壽比照，加上他堅持不放棄的精神，恰如「現實版三井」。

現年33歲的比江島是身高1.91米的得分後衛，他在2012年曾參加NBA選秀但未獲選中，早年在日本國家隊發展不太如意，在八村壘等球星冒起之下，他一度退居二線，其後曾代表日本在2014年仁川亞運奪得銅牌。

主將渡邊雄太也「認證」比江島慎。（Getty Images）

在2018年，與比江島關係密切、一直支持他打波的母親更突然離世，令他深受打擊，同年，效力三河海馬的他曾獲選B.League MVP，在接過獎項後談及母親時，一度落淚。之後他曾到澳洲聯賽及NBA夏季聯賽挑戰，不過都未能令人留下深刻印象，2019年返回日本加盟宇都宮皇者，效力至今。