籃球世界盃｜日本48年後再靠自己入奧運　Slam Dunk作者預言成真

籃球世界盃，日本男子籃球代表隊在名次賽以80：71擊敗佛得角，鎖定世界盃的「亞洲第一」，奪得2024年巴黎奧運資格，是日本隊48年來，第一次「靠自己」奪得奧運入場券，這項佳績，也實現了籃球漫畫名作《Slam Dunk》作者井上雄彥32年前在單行本內寫下的心願。



籃球世界盃除了讓球隊爭奪世界盃錦標，也會產生奧運資格，當中亞洲會獲得1個席位，意味在賽事中排名最高的亞洲球隊會獲得巴黎奧運的參賽資格，否則便要在稍後的奧運資格賽再戰。日本隊在分組賽獲1勝2負，未能打入16強，落入17至32名名次賽，但他們先反勝委內瑞拉、再擊敗佛得角，5戰獲3勝2負。

日本主將渡邊雄太分享球隊的慶祝照片。（Twitter）

日本因而鎖定了賽事第19名，成為亞洲球隊中排名最高，因而獲得巴黎奧運資格；中國隊最後一戰不敵菲律賓，讓菲律賓以5戰1勝4負排第24名，即亞洲第二，可轉戰奧運資格賽，中國雖同得1勝4負，惟得失球差大落後之下，只以第29名完賽，成為「亞洲第三」，正式無緣巴黎奧運。

日本女星廣瀨鈴也現身祝賀日本隊。（Getty Images）

雖然日本隊在上屆奧運會，即2020東京奧運（實際在2021年舉行）以東道主身份獲得參賽資格，但其實日本男籃上一次「靠自己」打入奧運，已要數到1976年的加拿大蒙特利爾奧運，意味日本是相隔48年再自行奪得奧運資格。

日本隊的鶴堅遜表現出色。（Getty Images）

日本男籃在1980至2016年共8屆奧運，都未能參賽，在日本奪得2024巴黎奧運資格後，有網民就翻出《Slam Dunk》作者井上雄彥在1991年和1992年在漫畫單行本內寫下的字句，1991年，他曾寫道：「日本隊拿不到92年巴塞隆拿奧運的參賽資格了。與亞洲冠軍中國的差距，實在難以收窄。日本隊再次參加奧運這件事，難道無法實現嗎？擊敗中國和韓國、以亞洲代表的身份去獲得奧運資格，真的不可能嗎？加油啊日本隊！」

到1992年，井上再次表達了自己對日本男籃再戰奧運的期盼：「由連載《Slam Dunk》開始，我便有兩個願望：到NBA總決賽取材、和現場看巴塞隆拿奧運會取材，實在太感謝了。再來的話，就是想看到日本（男子籃球）隊參加奧運。」

「如果這項壯舉是『因為看了《Slam Dunk》而打籃球』的小孩去完成的話，我會哭出來的。」日本隊的主將渡邊雄太，正是《Slam Dunk》的粉絲，上月更曾在日本Sportiva的訪問中，表明自己深受《Slam Dunk》影響，意味井上的心願的確成真了。

渡邊雄太正是《Slam Dunk》的粉絲。（Getty Images）

井上雄彥在日本獲得巴黎奧運資格後，也在社交平台X（前稱Twitter）上發文，分享了煙花的動圖，並加上「日本」和「籃球」的表情符號，同時寫上兩個標籤，包括「#basketballisgood（籃球真好）」和「#family（家人）」，令網民大為感動，紛紛指「井上老師的預言成真了」、「這是鋪得最長的伏線吧」、「希望能再畫日本隊出戰奧運的篇章」。

另外，從網上影片可見，現場的日本球迷在賽後慶祝時，紛紛唱起早前上映的劇場版《Slam Dunk The First》片尾曲10-FEET《第ゼロ感》（第零感），可見《Slam Dunk》30多年來在籃球壇的影響有多深遠。