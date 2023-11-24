學界D1九龍區籃球｜男拔加時挫英華重奪冠軍　協恩順利17連霸

拔萃男書院去年在學界D1九龍區男子籃球四強賽因違反學界防疫措施，被取消資格，接連失去D1決賽及精英賽席位。球隊今年捲土重來，周五（24日）於九龍區D1決賽與英華書院戰至加時，以51：47力克宿敵，重登學界王位。



「這個冠軍，是為他們（師兄們）贏回來的。」攻下全隊最高17分、男拔隊長陳偉邦笑道。

男拔今晚面對英華表現慢熱，一度處於下風，直到完半場前才甦醒，在陳偉邦射入罰球下反先21：20。兩隊比數膠着，戰至最後1分半鐘，英華隊犯滿額，男拔借機會多次博得罰球，最後1分鐘領先33：32。

英華吳委峻手感火熱，射入關鍵三分球，男拔未能輕鬆「過關」，陳偉邦再挺身上籃得手，追平35：35打入加時。

加時階段，英華再有吳委峻和鍾子豪各射入三分，然而陳偉邦捉到對手防守漏洞，再上籃得分，黃浩霆和梁浚朗兩罰全中，最後男拔順利以51：47擊敗英華。

完場哨響，男拔上下即衝入場內慶祝，捧盃的陳偉邦更是緊握獎盃不放，「我們（今年）被人看低一線，這個冠軍很大意義」。由於曾在小組賽不敵英華，今場對男拔而言是復仇，也是證明身價：「小組賽輸過，所以沒有包袱，不想勝負，只想全力打好自己。」

去年失落精英賽席位，今年總算如願以償，陳偉邦在感受冠軍喜悅的同時，已經放眼下個大賽：「聽講打入四強可以入新伊館，第一年打（精英賽），想打好成績，不過首先還是做好自己。」

女子組方面，力爭17運霸的協恩中學迎戰拔萃女書院，雖然首節多次錯失搶分機會，未能拋離，僅領先14：9，但協恩調整過後，主力黃雅婷半場獨取9分，在第二節打出一段10：4的攻勢，拉開至24：13。女拔末段發力，康穎霖和盧靜瑤先後射入三分球，但協恩仍守住戰局，最後以37：23擊敗女拔，取得17連霸。