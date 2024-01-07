NBA｜格連無限期停賽不足一個月獲解禁　聯盟：他展示了決心

NBA勇士球星祖蒙特格連（Draymond Green）早前屢次犯下暴力事件，終在去年12月一次拳毆對手後，遭聯盟無限期停賽。

然而《The Athletic》報道指，格連遭停賽12場後，已獲聯盟解禁。



《The Athletic》記者Shams Charania在社交媒體X（前稱Twitter）上透露，NBA在格連停賽12場後，已恢復他的比賽資格，又指格連已接受數星期的輔導，聯盟及勇士也一直有與他開會，監察其進度。著名籃球記者Adrian Wojnarowski則指，預計格連會在周日勇士對速龍的賽事隨隊。

《美聯社》引述聯盟指，格連「展示了他改善自己的言行、以符合外界對NBA球員期望的決心。」而輔導會一直持續到季尾。

格連在去年12月拳毆紐傑致對手倒地後，遭「無限期停賽」不足1個月便獲解禁。（路透社）

格連早前在短短一年內犯下四宗矚目的暴力事件，先在季初勇士訓練期間，拳毆隊友普爾（Jordan Poole）；去年4月的季後賽，又蓄意踩帝王球星沙邦尼斯（Domantas Sabonis），因而遭停賽，今季他曾在比賽中向木狼中鋒高拔（Rudy Gobert）箍頸，又因此停賽5場，在最近一次的事件，他在去年12月13日比賽時，拳毆防守自己的太陽中鋒紐傑（Jusuf Nurkic），終遭判無限期停賽，意味未足一個月已獲解禁。

格連雖然在去年夏天與勇士簽下一份1億美元新合約，但僅是因為停賽，已損失190萬美元薪金。