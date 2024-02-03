學界精英賽｜英華再入決賽鬥男拔　準偷波王望流快樂眼淚

去年精英決賽、今年學界決賽，英華書院接連失冠，控球後衛蔡浩東忍不住流淚。是不甘心，也自覺無能為力，在這個「光頭仔」心中，打籃球只為一件事：「我想幫到隊波呀。」

為了贏球，他可以不進攻，只埋頭防守，更願意全心「餵波」給隊友，因為他心中堅信：「一隊波一齊贏，型過一個人自己型。」



去年精英賽男子決賽第四節，英華在聖約瑟書院的強攻下，無力扳回局勢，最後屈居第二，當時英華書院控球後衛蔡浩東控着球，已紅了眼眶，更一度伸手拭淚。今年學界決賽，英華難破「二奶命」，敗在拔萃男書院手下，蔡浩東再哭着離場。

【學界精英賽】（黃浩謙攝）

今天（3日）精英賽四強英華以70：51擊敗漢華中學再闖冠軍戰，阿東事先張揚，自己將會再哭住完場：「我今年都一定會哭！如果贏冠軍的話。」回帶上屆，阿東解畫自己哭非因怕輸，而是討厭那拚盡卻無用的無力感，「我也不想（哭），但當時無能為力，我想贏，想幫到球隊」。

【學界精英賽】鍾子豪今場攻下15分。（黃浩謙攝）

【學界精英賽】吳委峻今場攻下21分。（黃浩謙攝）

球員無不期望自己成為最亮眼的一個，但有多少人能如願做主角？「疫情後，阿峻和阿豪（吳委峻和鍾子豪）的進攻火力很強，我便覺得自己要從防守着手加強，不然自己的角色就一般球員沒有分別，就不能親手幫助球隊。」從腳步、體能等方面，苦練防守，心態也慢慢調整，相信比起得分，為隊友製造空間和機會更重要，只要能協助贏球，阿東笑說自己什麼都願意做。

【學界精英賽】蔡浩東今場獨取7分，並交出6助攻。（黃浩謙攝）

【學界精英賽】蔡浩東直言自己自己以何倚楊為學習對象。 （黃浩謙攝）

不過，當年初入英華的他，曾想像過自己獨當一面的模樣。「2017年，我未入英華，看何倚楊在精英賽四強逆轉裘錦秋，決賽再贏拔萃，我就一直以他為目標。」曾幻想自己能成為如何倚楊般，成為攻守兼備的主將，但現實教他成長，「我想，一隊波贏冠軍型過一個人型好多，所以我多做一點拆應，『餵波』給隊友，讓他們攻都攻得舒服一點，輕鬆地入一球波，這就是我的責任」。

【學界精英賽】英華順利打入決賽。（黃浩謙攝）

天道酬勤，阿東以6場、場均2.8次助攻位列第二，偷波則以場均3.7次位列榜首，但他在隊友提醒下才知自己榜上有名，「開心了一下，不過，沒有太多感覺，因為這本來是我的工作」。他更笑着歸功教練朱耀明：「朱Sir平時罵得最多『咁都閘唔到個波？」，我才有進步。」

周日（4日）男子冠軍戰由英華對男拔萃，這對老對手合演今屆學界決賽「翻版」；季軍戰則由漢華中學撼首入精英賽四強的「黑馬」北角協同中學。