曼城攜C.P. Company創護目鏡外套　足球流氓文化宣傳尚欠Oasis

【C.P. Company／曼城／英超／聯乘/ Oasis】足球狂熱一浪接一浪，跟隨本周末歐國盃決賽後，8月17日便隨即展開2024-2025季度的英格蘭足球超級聯賽，在這個轉會窗期間，上屆英超冠軍曼城率先公佈全新企劃，但卻不是球員的轉會操作，而是與意大利戶外機能品牌C.P. Company進行跨界聯乘，成為「藍月亮」官方時尚服裝合作夥伴，並推出別注簽名式Goggle護目鏡外套。



C.P. Company x MANCHESTER CITY系列（C.P. Company）

於1975年成立的C.P. Company，由意大利首屈一指的戶外服製作天才Massimo Osti創辦，雖然期後在1982年開發了Stone Island，但C.P. Company可說是科技機能服的佼佼者，但為何此意大利品牌會與英國足球文化相關連呢？那便要追溯至二戰後的足球流氓文化（Football Hooligans）。

球迷穿上Goggle Jacket（C.P. Company）

C.P. Company x One Block Down靈感來源相片（nss sports）

早於七十年代左右英國普遍人民的娛樂來來去去都是足球與啤酒，但當這兩種可讓情緒大起大落的元素相撞，開波或完場後均帶來了難以想像流氓衝擊力，漸漸引伸出激進派球迷，直至八十年代初，C.P. Company此名字開始進入了一眾球迷們的眼球，這款能完美對抗英國變幻莫測天氣的戶外服馬上成為了流氓們睇波的御用外套，雖然價錢高昂，但高科技物料提供禦寒、保溫、防風雨的性能，冬天時分又能應對既濕又冷的英國足球場，其中品牌的Goggle Jacket更是指定單品，皆因除了保護眼睛外，其護目鏡兜帽極具標誌性，另外手袖的腕錶視窗也應讓球迷們查看時間。

C.P. Company x MANCHESTER CITY系列（C.P. Company）

C.P. Company x MANCHESTER CITY系列（C.P. Company）

C.P. Company x MANCHESTER CITY系列（C.P. Company）

時至今天，C.P. Company、護目鏡外套與足球文化的關係已不可分割，雙方合作的核心演變成激情、信仰與生活方式，是凝聚社會的共同價值觀，所以本回C.P. Company與曼城的首波聯乘便順利成章地採用護目鏡外套作為設計基礎，曼城粉藍配色移植到簽名式護目鏡外套中，左胸上亦繡有C.P. Company字樣與曼城隊徽，兩大單位已表示此聯名系列將會在來季往返歐聯表賽時供球員、教練團及球隊行政管理人員穿著。

C.P. Company x MANCHESTER CITY Goggle Jacket（C.P. Company）

談到C.P. Company與曼城，好像還欠缺了一個元素，如心水清的讀者定必立即聯想到曼徹斯特Britpop搖滾樂團Oasis，成長於曼城的兄弟Noel Gallagher與Liam Gallagher自小便是藍月亮的忠實球迷，時至今天依然會進場支持，當中最經典的一張相片就是兩位身穿1993-1994季度的Umbro曼城主、客場球衣，而Liam Gallagher更被譽為「Smock王」，在台上台下也會着用C.P. Company、Stone Island、Engineered Garments的「過頭笠外套」Anorak，完美散發英式足球流氓氣息。