DIOR19春夏系列一覽：法式印花配獸性工藝　KAWS打造街頭風男裝

2018 年聖誕節將至，DIOR挑選了一系列聖誕節精選商品，營造獨一無二充滿法式風情的聖誕歡愉氛圍。從包款到服飾再到腕錶，DIOR推出一系列的2019春夏商品，不但有經典商品重新演繹，也有全新風格的單品，如同觀看一場精彩的時尚走秀，風格多變且帶有時尚華麗感，絕對讓人驚艷。

1）Dior法式印花圖騰系列商品

Toile de Jouy法式印花棉布是法國傳統工藝的象徵，而Dior創意總監Maria Grazia Chiuri在2019早春度假系列中將其重新演繹，為這款法式經典印花增添豐富多樣的動物圖騰：鹿、猴、蛇、老虎或獅子在繁茂叢林中若隱若現，加上駝色與黑色線條呈現現代風格，打造早春度假系列浩渺帶有野性美的特色。 這款經典布料巧妙點綴於Dior各式包款，包括Lady Dior手提袋、Saddle、Book Tote Bag，等鞋款以及絲巾，豐富整個系列。

▼Toile de Jouy法式印花棉布是法國傳統工藝的象徵，DIOR 19早春度假系列將其重新演繹（按圖放大）▼

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2）Dior Men2019夏季膠囊系列

Dior Men新任創意總監Kim Jones入主Dior後推出的首個系列–2019夏季時裝系列，包括由藝術家Kaws重新設計換上粉彩色的Dior Logo，並將品牌最具代表性的小蜜蜂加上Kaws標誌性的XX雙眼躍上包款、T-shirt、衛衣或穿梭飛舞於黑色與白色丹寧套裝。Kim Jones打造專屬男士的馬鞍包則取自品牌經典，搭配ALYX設計師Matthew Williams設計的CD金屬扣環，充滿冷冽前衛感。 服裝則有以布羅拼接刺繡的方式呈現、採用日本布邊丹寧彩色絲線編織的夾克與長褲。

▼▼由藝術家Kaws重新設計，換上粉彩色Dior Logo的Dior Men2019夏季膠囊系列（按圖放大）▼▼

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3）Rose des Vents羅盤玫瑰新色彩

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane表示：「Rose des Vents羅盤玫瑰即為創意與創作過程的象徵，呼應Dior先生深信不疑的幸運星以及幸運符碼，品牌的歷史在此不言而喻。」

Rose des Vents羅盤玫瑰輕珠寶今年加入新成員，獨具現代思維的設計語彙以一款全新黃K金、鑽石、珍珠母貝手環表露無遺，金質扭結稻穗圖案手環細膩地環繞腕間，呼應着航海者的繩索與浩瀚汪洋的聲聲呼喚。此手環在今年聖誕前夕推出孔雀石或玫瑰金搭配粉色蛋白石、黑瑪瑙的新款式，以繽紛色彩迎接聖誕節。

Rose des Vents 羅盤玫瑰系列也於今年延伸至由Victoire主導的La D de Dior系列腕錶：Rose des Vents紅色瓷漆鑽石腕錶承襲Dior先生對於數字8的迷戀，艷麗色彩錶盤綻放於手腕間；La Mini D de Dior Satine則在銀白如砌雪堆玉般的米蘭織網錶鏈上，鑲嵌優雅紋路的翠綠孔雀石，聖誕佳節的歡愉喜悅自腕間散發。

▼▼Rose des Vents羅盤玫瑰輕珠寶今年加入的新成員，在今年聖誕前夕推出（按圖放大）▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：DIOR聖誕精選2019春夏商品充滿法式風情】