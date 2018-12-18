【Spalwart】瑞典簡約運動鞋　卻與Novesta一樣生產自斯洛伐克

提起簡約風的復古運動鞋，近年以東歐品牌Novesta在香港最深入民心，合理的價值，結合斯洛伐克原廠的精良造工，多年來一直在世界各地大受歡迎。而今日所介紹的Spalwart則是另一個緊隨其後的名字，同樣以復古風運動鞋作基調，一樣產自斯洛伐克的鞋廠，卻有着瑞典團隊的設計背景，如是者北歐簡潔理念遇上東歐復古美學，產生出來的化學效果實在令人一著難忘。

Spalwart近年深受簡約系時裝愛好者歡迎。

就連川久保玲也是他們的支持者。

與歷史悠久的Novesta（誕生自1939年）所不同的是，Spalwart歷史背景年輕得多，不過是誕生在2010年，由瑞典人Christoffer Brattin和Fredrik Johansson所創立而已，但縱然只面世了短短8年時間，Spalwart在潮流世界經已有着非同凡響之地位，絕不比前輩Novesta失色，究其觀之，才發現Spalwart雖然是瑞典品牌，但產地卻原來同樣來自斯洛伐克鞋廠。



名為Spalwart的工廠。

話說在2010年之前，Christoffer Brattin和Fredrik Johansson之所以遲遲未能成立自家鞋牌，其中一個主要原因，是他倆一直未找到合自己心意的製鞋工廠。Christoffer Brattin就曾自言，覺得世界上的絕大多數鞋子，都是產自來「5隻手指數得晒」的地方，即中國、越南、意大利、葡萄牙及巴西，過於單一和公式化製作，使到很多鞋子都欠缺特色和靈魂‧‧‧‧‧‧正是這種擇善固執的意志，使到這兩位北歐人不惜穿梭世界各地，以尋找合適的工廠。

而踏破鐵鞋無覓處，一次Christoffer Brattin到東歐考察的時候，就無意中在斯洛伐克找到一個名叫「Spalwart」的製鞋廠，鞋廠已有超過60年歷史，主打橡膠運動鞋，內裡的機器也誕生自1950年代，在蘇俄共產主義主導東歐的時代裏，這些機器就一直在運作着，而製作出的鞋子，其特異之感，也不是當代現代化又大規模生產的機器所能媲美。這種「重質不重量」的手工感，最明顯體現之處，就是在其硫化加固工序之上（一個將鞋底膠定型和硬化的過程），不同於現代機器每每能夠在同一段時間內，為大量鞋子進行硫化，每台50年代的古舊儀器，一次就只能夠硫化鞋子一雙，效率無疑慢得多，但產出的硫化橡膠卻是細緻得多，而且每塊膠都有着獨一無二的瑕疵，絕不會一式一模，別具人性化。

川久保玲最喜愛的Spalwart型號正是Marathon。（JPMV）

Marathon。

正是受這間Spalwart製鞋廠所啟迪，Christoffer Brattin與Fredrik Johansson對斯洛伐克製的復古運動鞋大開眼界，未幾就委託這所鞋廠及職人為他們人手製作鞋子，並以這所工廠的名字Spalwart來開創品牌。而芸芸作品之中，最具代表性型號就一定非Marathon莫屬，留意Marathon型號這個名字絕非Spalwart所自創和專利的，事實上Novesta的同類型款式也是稱作Marathon，它可是一種流行在1960、70年代東歐的長跑運動鞋，鋸齒狀橡膠鞋底，結合鞋身由麂皮、尼龍及網狀物建構而成的鞋身，外觀看上去不但古樸味濃，穿上腳亦十分舒適。

至於鞋帶方面也是Spalwart一大賣點，精彩程度甚至比Novesta有過之而無不及，事關為了打造純棉又具古着味道的鞋帶，製作團隊十分揀擇，不計成本地都要堅持委託有120歷史的歐洲古老鞋帶工廠，來為鞋子製造鞋帶，如斯吹毛求疵精神，實在值得尊敬。

Court。

除了Marathon、Pitch及Special等東歐意味極強的鞋款外，為彰顯自己源自瑞典的背景，Spalwart其實尚有些別具北歐簡約主義的款式，最經典者首推Court，鞋面100%小牛皮製造，鞋底橡膠就特別以石紋壓紋作為包邊，為簡潔的球鞋加上畫龍點睛的細節處，不但不比Common Projects最傳奇型號Achilles來得遜色，也證明Spalwart並非只懂從昔日東歐尋找設計靈感。

https://spalwart.com/