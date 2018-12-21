本地小店Green Egg Store訪談　何解多肉植物忽然「潮」起來？

近年愈來愈潮流人講求品味，不再崇尚穿金戴銀，也不再追求炒價波鞋，反而喜歡偏好古着、咖啡以至黑膠唱片等「慢活」興趣，實在蔚然成風。而多肉植物也乘着這股風潮，於這一、兩年間發展蓬勃，不但在香港流行文化界好不熱鬧，也令市場上出現了一種接一種的相關小店，與法式古着店White Whale Company聯合經營的Green Egg Store，就是本年度在多肉植物圈和潮流圈之中，都格外矚目的名字。 為方便時裝愛好者對多肉植物文化有更進一步了解，今次「一物」頻道就邀請了Green Egg Store姐妹主理人Kay與Stella出來，一同為大家講導多肉植物的基礎背景與獨到育成心得。 攝影：黃寶瑩

Green Egg Store + White Whale Company。（攝影：黃寶瑩）

（攝影：黃寶瑩）

Green Egg Store主理人Stella。（攝影：黃寶瑩） 多肉植物的基本認知 多肉植物這個字詞近年時有聽聞，但實際上大家對牠的認識又有多少呢？牠和仙人掌又有何分別呢？ Stella：「簡單而言，多肉植物是一種體內含有90%水份的植物品種，以非洲南下以及中美洲的墨西哥出產最多，即乾旱的熱帶和亞熱帶地區。而多肉植物的分類也博大精深，要短時間內全盤理解，是不可能的任務。總之基礎要認識到的分類是，多肉植物有着不同的『科』，而『科』的內裡，會細分成不同的『屬』，『屬』之下又有不同的『種』。」

墨西哥是世上其中一個最產盛多肉植物的地方。（網上圖片）

番杏科是多肉植物世界中的重要分支。（花百科）

據Kay所講，多肉植物的科有接近50種，例如有景天科、番杏科、大戟科、蘿藦科、百合科和百合科等等，科之中又有多種屬，就以景天科為例，內裡就有着景天屬、蓮花掌屬、青鎖龍屬、擬石蓮花屬、瓦松屬、石蓮屬等總共二十多種分支；而番杏科這個多肉植物的重要分支，其下的屬就有138科，種就更有多達1882個，極之繁雜。而坊間時常提到的仙人掌，則是屬於仙人掌科，其下有174屬，和多於2000種物種。

鐵甲丸。（Green Egg Store）

超兜。（Green Egg Store）

問到多肉植物的價值多少，Kay指出入門級別的售價相對宜人，平均$900-$1,000港元就有交易：「不過一些進口困難得多的稀有品種，例如鐵甲丸、屁屁花、超兜以至小人帽子等品種，其市價就往往貴得多，高昂起上來的時候，即便數千大元仍然是有市有價。」

而且她們也一再強調，多肉植物世界與主流社會對美醜準則大有不同：「在多肉植物領域中，愈是外型、形態奇貌不揚的品種，牠的價值往往會愈高和受人追捧，日本植物圈更為這類物種，冠上一個名字，叫『珍奇植物』。」

愈奇貌不揚的植物，其售價愈高。（網上圖片）

Stella與Kay。（攝影：黃寶瑩） 多肉植物是一門人與物之間溝通的學問 至於如何養好一顆多肉植物，Stella就直言要「養活」和「養好」一顆植物是兩碼子的事：「其實要養活多肉植物十分簡單，基本上只有給予牠足夠的陽光和空氣就是了，澆水工序也不過是每2至3個星期澆一次水即可‧‧‧‧‧‧」「然而要種植出一盆優秀的植物，需要花上的工夫就大得多。不但日間陽光的斜照角度要拿握精準，夜間亦會用上電燈繼續照明；此外換盤的技巧也十分重要，因為稍有不慎，破壞了植物根部和泥土的覆蓋比例，就可能會對植物的長遠發展構成壞影響。」

Stella強調，與多肉植物溝通是很重要的。

此外，要養育出一顆優質植物，Stella也認為「溝通」是十分重要的事：「當然並非指用說話去溝通吧！（雖然我有時也會按奈不住這樣做~）但栽種者與盆栽之間的時常互動，這是不可或缺的。因為無論是人還是植物也好，都是有生命的有機體，而既然是生命，就定必須要被關心關懷，一種傳達愛的表現。」「這樣講雖然有些抽象，但當真做起來也不致於叫人卻步，只要每日定時定候，用手揑摸一下多肉植物的肉身，確保牠們胖乎乎和硬身的，就代表牠正在健康成長。假若呈枯瘦之狀，而且肉身開始變軟，即代表牠的身體出現了毛病。」

小人帽子是店內十分熱賣的款式。（Green Egg Store）

綾耀玉。（Green Egg Store）

CPCM。（網上圖片）

解構多肉植物的興起之迷

雖然多肉植物種植文化存在已久，但在香港被熱愛時尚文化之士所追捧，成為一門新興的品味學問，卻不過是近年之事。問到Stella對此有何看法，她就明言日本的影響至關重要：「香港追求生活品味的人普遍崇日，而日本近代的時尚單位，例如CPCM、la kagu以至Onomichi U2等等，近年就一直在推廣着一種『整體性』的多元生活態度，提倡時裝、音樂、電影、文學、飲食以至栽種等等，都並非獨立存在的個體，反而是環環相扣的學問，而多肉植物，正是日本各類型生活單位，近年都一致推崇的物事。」

如是者，原本對日系時裝、古着以至音樂有所考究的港人，都在數年間的耳濡目染之下，從而漸漸愛上多肉植物。

「當然香港的居住問題，也間接促成了多肉植物的流行」Kay這麼說：「皆因香港人居住的單位普遍細小，無多餘空間放置大型裝飾品，恰巧近年日本職人所推崇的多肉植物及陶盤，又是些中、小型Size的品種，如斯小巧的骰的植物，擺放在家居之中，既不會佔具過多空間，較之其他植物類別又易於打理，最適合生活繁忙卻又須要調息的香港人。」

（攝影：黃寶瑩）

而且社交平台的盛行，也加促了多肉植物文化的傳播，Stella：「透過網路平台，時下的多肉植物愛好者很容易就能找到志同道合，就以香港為例『迷上多肉 + 塊根 + 空氣草 + 奇花異草 香港篇』和『香港多肉迷之家』等Facebook群組，都是本地多肉植物一個互相分享情報和交流心得的基地，想去認識這門學問的朋友，建議當真要快些加入這類群組呢！」

Green Egg Store

旺角煙廠街39號2樓