【The North Face】時尚配功能　注重研發又跟Supreme、Sacai聯乘

在地球的最北方，那裏的日照時間最短、氣候又極為嚴峻，是極少人涉足的地區，而美國戶外品牌The North Face正正就是為征服極地而生。不過，品牌的故事並不是起源於山上，而是由舊金山北部一個沙灘開始。當時品牌的創辦人Doug Tompkins與朋友在那裏開設了第一間The North Face，售賣各攀山用具。

在Chile的Doug Tompkins。（外國網站Men's Journal）

Doug Tompkins是一位十分熱愛戶外運動的人，他和Patagonia的創辦人Yvon Chouinard其實是好朋友。Yvon Chouinard曾經說過：「我和Doug都十分喜歡把自己置身於危險之中。」喜愛探索和熱愛運動的特質，把二人緊緊地連繫在一起。

Doug Tompkins（左一）與Patagonia創辦人Yvon Chouinard（右一）（Men's Journal）

除了Doug Tompkins自身愛探索外，品牌多年來亦不斷創新，研發出不少專利技術，其中一種名為WindWall™防風保護技術。採用一種名為「泡沫水性PU膜」的物料，與一般的膜不同，「泡沫水性PU膜」像海綿一樣，上面的氣孔令空氣可以穿入達到透氣的效果，而泡沫狀的物質可以把布料上的氣孔填滿，而又不會完全封死，形成WindWall™既保暖又透氣的特性，可以防止身體過熱。而且研發這種技術絕不容易，需花上以年去計算的時間，而且過程更需要用上昂貴的歐洲器材才能做到這種效果。在剪裁上，WindWall™外套有不少伸縮設計，可自由調較袖口闊度，又有多個口袋供放置物件。除了尼龍、Fleece等傳統用於戶外服飾的質料，品牌最近更把絲絨物料加入WindWall™技術，可說是顛覆大眾對於戶外服飾的印象，添上更隨性、日常的感覺，令戶外服飾變得更有時尚感。

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在Fashion方面，也可見The North Face確實如口號般「探索永不停止」。The North Face與Supreme（是真的Supreme）早於2007年已經開始兩者的聯乘合作，產品用上更新鮮搶眼的配色，亦有兩個品牌的Logo，最新的聯乘系列在上月推出，用上了GORE-TEX Cordura®防爆裂尼龍材質，衣服上更繡上了GORE-TEX®和Cordura®的字樣。除了Supreme，還曾與Sacai、mastermind JAPAN、Vans、Timberland聯乘，在功能服飾上添加時尚元素。