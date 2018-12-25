【Burberry】Riccardo Tisci棄騎士　推Monogram新Logo革命未成功

說到格紋、風衣、英式紳士，你一定會聯想到英國百年品牌 Burberry；不過，Burberry 換上新總監 Riccardo Tisci 之後，他大刀闊斧地把深植人心的經典騎士 LOGO 拿掉，換上毫無特色的無襯線字體，字母間隔縮短，全部大寫，甚至加上了England ，在講求品牌精神的時裝產業之下，他這個動作意味著什麼意思呢？

Riccardo Tisci在社群上分享了Burberry最新的手提紙袋，我們可以看見Burberry百年來引以為傲的騎士已不復見，取而代之的是醒目但又稍嫌無聊的新版無襯線LOGO。其實，Burberry此舉無疑是要將品牌年輕化，並跟上社群媒體的潮流，無襯線字體讓消費者可以更快速閱讀，一眼就能辨認出這是Burberry，並且方便分享。

而除了品牌識別字體的變化之外，Burberry 也在今年推出全新品牌經典圖騰（ Monogram ），如此大刀闊斧的品牌改造，目的就是因應其他大牌的驚人成長，舉例來說，Gucci 在 Alessandro Michele 的一番作為後，如今成為奢侈品牌成長最快速的品牌。Riccardo Tisci 背負著背水一戰的心態，以品牌識別為首要步驟，期望能成功為老牌帶來新氣象。

按圖看看Riccardo Tisci上任後的作品，有否為Burberry帶來新氣象？▼

但單從今年Burberry的產品來看，其實跟以前設計並沒有多大差異，在雷聲這麼大的品牌改革之後，大眾普遍對相比無趣的秀場表現失望。不過，究竟Riccardo Tisci的改革是否能為Burberry重振信心，相信只從這一季的設計來看並不夠公平，就讓我們一起期待一下吧。

究竟Riccardo Tisci的改革是否能為Burberry重振信心？（Instagram@riccardotisci17）

結語： 總結Riccardo Tisci對Burberry 的大刀闊斧，有人認為他背棄傳統，有人敬佩他的破釜沈舟，不過，相比他捨棄經典的勇氣，Riccardo Tisci 在最新一季秀場上，又打著回歸經典的口號，不免讓人覺得有些矛盾，你們怎麼看呢？

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原文：是什麼原因讓 Burberry 捨去經典騎士 LOGO，改以普通的字體重塑品牌？

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