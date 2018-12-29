【台灣水泥職人】精工版安藤忠雄：水泥造婚戒、樓梯融入腕錶設計

遊聲堯是台灣的一位設計師，剛畢業時，他就帶着自己設計的產品，到人流量高的街頭擺地攤，還曾被警察追到滿街跑！

別人覺得水泥剛硬、粗獷，但遊聲堯和夥伴們卻專用水泥，做各種戴在身上的精緻飾物，戒指、耳釘、手錶……甚至還用水泥做了自己的結婚戒指！雖然太太沒兩天就把戒指搞丟了……一般人可能覺得水泥戴在身上會很重，但其實水泥飾品的重量，跟塑料飾品的差不多。

2015年，遊聲堯還設計了史上第一塊用水泥做的手錶。這款手錶在台灣的眾籌網站紅極一時，獲得了近700萬台幣（約180萬港幣）的募集資金。2017年推出的機械表版本，更有近1300萬台幣（約330萬港幣）的網上預訂！

22 Design Studio 用水泥做設計的工作室

這就是遊聲堯的工作室「22 Design Studio」，在台北連雲街一條安靜的巷子裏。幾乎所有的水泥製作，都在這裏手工完成。

22 Design Studio（一条提供）

遊聲堯大學時念的是工業設計，2005年，他和太太大學畢業，一起創立了自己的設計品牌。當時兩人都是22歲，就以自己的年紀給品牌取了個名字。

2007年，遊聲堯去日本旅遊，一眼就喜歡上建築大師安藤忠雄設計的清水泥建築。他對水泥的熱情，從此一發不可收拾。

按圖看看遊聲堯的水泥之路日常▼

在當時，雖然用水泥做產品的人很多，但是用水泥做精品設計的卻幾乎沒有。於是他打算，乾脆用水泥做一個戒指！

他的第一包水泥是向鄰居借來的，前後測試了一個月，水泥戒指才有點像樣了。但是，這樣的戒指太脆，拳頭一握就碎了。遊聲堯跑遍了全台灣研究建築材料的實驗室，甚至還去路邊看建築工人和水泥，終於做出了可以日常佩戴的戒指。

水泥亦能做精品？按圖看看遊聲堯的手泥戒指作品▼

2007年2月，遊聲堯和太太，帶着做好的戒指去台北誠品書店門口擺攤，結果差點被警察取締。朋友實在看不過去，自掏腰包買了兩枚戒指。

在「東京百分百設計」展覽上，他們的設計獲得了專業認可。靠着賣戒指，工作室撐過了四年。

▶​ 水泥戒指

戒指的造型非常簡單，很多作品的表面，都會有一些小氣泡或裂紋，甚至顏色也會有不均勻。這些都是他們刻意保留的細節，力求把水泥的質感，大面積呈現出來。

保留水泥質感之餘不失戒指的精緻度，按圖看看水泥戒指的做工▼

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▶​水泥手錶

遊聲堯有一次洗澡時，突發奇想：可以用旋轉樓梯的形狀做成時鐘的盤面。做完時鐘，他又想還可以再縮小做個手錶。樓梯一共有12階，一階代表了一個小時。從做時鐘到做出手錶經歷了整整4年多的時間。

水泥錶盤和立體彎折的指針，是整個設計中最有挑戰的部分。錶盤經過特殊處理，兼顧水泥質感的同時，還可以承受9000磅的抗壓力。石英系列的價格從2300至2500元人民幣（約港幣2600至2850）左右。他還為手錶設計了不同的尺寸和顏色，更適合不同人群的穿着及配搭。還有馬上要結婚的情侶粉絲，專門跑來買手錶，作為互贈對方的結婚禮物。為了響應粉絲們的號召，今年他們還推出了機械表系列。更有收藏價值了。

到底水泥錶盤和立體彎折的指針有多精工？按圖看看遊聲堯的水泥手錶設計▼

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▶​水泥工作坊

現在，22 Design Studio已是台灣小有名氣的工作室，每個月，工作室都會舉辦水泥工作坊，任何人都可以報名，體驗親手製作一個水泥擺件。遊聲堯也希望通過這樣的方式，增加大家對水泥材質特性的了解。

按圖看看水泥工作坊實況▼

即便經過了10年的改進，這些水泥配飾依然可能被打碎，會隨着長年累月的佩戴逐漸磨損。但遊聲堯覺得，這都是屬於水泥獨特的美。

你要接受它的不完美，那才是它美的地方。 遊聲堯

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