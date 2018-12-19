【日本職人】SHISEIDO、蔦屋展覽常客　手作陶瓷燈罩提升窩居格調

飛松弘隆（Toki Tobimatsu）是日本乃至全世界，為數不多的用瓷器製作燈罩的手藝人。他做的這些瓷器燈罩，看上去樸實無華，在接通電源、亮燈的那一瞬間，卻像被施了魔法一樣立刻有了生命。 亮燈後它們有的柔和、有的優雅，創造出溫暖溫馨的氛圍，每個家，也因為它們的存在而生動。

飛松弘隆與他的陶瓷燈罩（一条提供）

希望在我死後，100年200年後，那個時代的人們，還有在繼續使用我做的燈罩。 飛松弘隆

飛松弘隆（Toki Tobimatsu@Facebook）

他做的燈罩到底有多美

飛松弘隆是日本甚至全世界，為數不多的製作瓷器燈罩的手藝人。他做的這些瓷器燈罩安靜、柔美、令人心醉。而在亮燈的那一刻，這些安靜的燈罩就像有了生命，能瞬間改變空間的氛圍。

袋狀的燈罩，將燈泡密閉包裹，燈光顯得更柔和，把它放在玄關或者臥室，營造出一種溫暖的氛圍。下方敞開的燈罩，更為明亮，也適合從側面觀賞它的細節。作品「Drape」與「Odd line」系列，質感像厚重的布料、窗簾，垂吊在空間中，給人鬆弛的感覺。這些瓷器燈，有的柔和，有的明亮，組合在一起時還很有韻律感。飛松想通過這些不同的瓷器燈，在居住空間中創造不同的氛圍。因為想要打造舒適的家，照明是至關重要的一個細節。

飛松弘隆的作品，不論放在玄關、臥室或其它任個位置都能提升整體格調。按圖看看他的作品▼

+ 7 + 6 + 5

下文由飛松弘隆自述▼

我是飛松弘隆，和太太一起在東京有個小小的陶藝工作室。我和太太都是東京多摩美術大學畢業的，她做陶藝的飾品，我現在主要做瓷器燈罩。最近寶寶剛出生，我們一家人，還有一隻鳥兒，生活工作在一起。最早我也是先做食物器皿，我想改變人們餐桌用具的單調。而後來轉做燈具，是想通過燈具營造不同的氛圍，來改變整個居住空間的感受。

我做陶瓷器，從來不拉胚，只做鑄型，做瓷器燈罩也是這樣。一般我會先畫出草圖，簡單的斷面圖，就跟做衣服打版一樣。根據草圖，用木頭雕刻出最初的模型，再用石膏翻模，做出模具，一般由多個部件組成。然後將這些部件組合在一起。

準備就緒以後，就將調製好的瓷土泥漿倒入模具中鑄型。此時模具中，泥漿裏的水分逐漸被石膏吸收，會在內壁上形成一層薄膜。等待10-20分鐘，薄膜形成一定厚度，再將模具中剩餘的泥漿倒出。晾放半天左右，石膏鑄型會自然剝落，這個瞬間簡直魔幻。器物就這樣出現在眼前了，再上釉燒製直到完成。

由零到完成，飛松弘隆的燈罩其實蘊藏了非凡的工藝▼

+ 3 + 2

做瓷器燈罩最頭疼的，就是與地心引力的戰鬥。其中燒製過程中，如果瓷器形狀不合理，很快就會壓壞、歪斜，而且難免發生龜裂，以前嚴重的時候失敗率高達30%。當然，現在我已經可以很好地控制其中的平衡。

總會有遇到失敗的時候，但飛松弘隆沒有放棄（一条提供）

東京蔦屋書店和資生堂大樓都有邀請我去參加展覽，去年我還在上海做了個展。沒想到我的燈罩，和上海30、40年代的老房子、老家具，還挺搭。我的燈罩不是隨着潮流而製作的，它們既現代又復古。所以不論是現代環境，還是百年前的老家具，它們都能融入其中。希望在我死後的100年甚至200年，在那個時代，人們還在繼續使用我做的燈罩。

飛松弘隆的瓷器燈罩設計雖然簡單，卻非常耐看（一条提供）

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