Victoria Beckham今年虧損逾1億　碧咸嫂奢侈「興趣」狂燒錢

Victoria Beckham身為公眾人物，不但可為自己生意做「生招牌」，亦很大機會靠名氣賺個盤滿砵滿。可是，做生意有賺必有蝕，就如Victoria同名品牌一樣，多年來竟然一直在「燒錢」？

Victoria Beckham（Fortune）

據《BBC》報導指出，Victoria Beckham同名品牌於2018年共損失約1億港元。今年3月，Victoria Beckham任命Ralph Toledano為其品牌主席，當時Victoria告訴英國《金融時報》：「希望曾在Chloé和Nina Ricci工作過的Toledano，為品牌擴大具有吸引力的亞洲市場。」雖然以目前的數字，實在看起不出有甚麼好成績......

Victoria Beckham在巨形紙袋中，重新演繹過往經典廣告。（網上圖片）

回看2016年，該品牌大幅虧損約8100萬港元，Victoria更於當年獲得丈夫David Beckham的8400萬港元的財務注入，品牌卻仍然虧損。而在2017年，總收入從3億6千萬港元增加到4億2千萬港元，同時亦得到專注奢侈品牌私人投資公司NEO Investment Partners的關注，投放約3億港元以作投資，而部分資金更被分配用於開設更多實體店，包括香港分店。

Victoria Beckham SS19（Vogue） Victoria Beckham這位長期的時尚達人面臨著艱鉅的挑戰，並說服自己加入競爭激烈及要求苛刻的行業，為變幻無常的時裝迷留下深刻印象。辣妹時期被人稱為Fashion Victim，她的衣著品味甚至還引來笑柄，後來Victoria抓緊每一個機會，由歌手化身為時裝設計師，亦逐漸贏得廣泛認可，雖則現時該品牌在全球擁有400多個銷售點，不過自2013年開始每年均「蝕大錢」，反之她並沒有放棄對時裝的熱愛，還繼續為了興趣而不斷「燒錢」，就連Spice Girls再次宣佈重組，她也拒絕回歸，或許她只想專心發展時裝事業。

Victoria Beckham與David Beckham（網上圖片）

對於Victoria來說，興趣第一，賺與蝕卻排第二。就算虧損得那麼多，她也有金主老公在背後支持，恐怕卻沒有介意這些「細數目」吧？