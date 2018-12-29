【買好定租好？】環保時裝新潮流　服飾租賃服務將成大勢所趨？

時裝產業每年都產生超過一千億件衣物，而當中有一半的速食服飾會在一年內被扔棄，可見時裝界所產生的「廢物」何其多。時裝產業對環境造成嚴重破壞是不爭的事實，「Substainable Fashion」亦逐漸變成一個受重視的話，而近年急速增長的衣物租賃服務會否是大勢所趨？

每年都有大量衣物被拋棄並運到堆填區。（網上圖片）

現時有不少品牌以再生的方式去再利用各種廢料，如Patangonia以回收膠樽造衣服；Adidas以海洋廢物造球鞋等，種種行動看似舒緩了問題惡化的速度，但其實背後仍有不少問題。除了在再生和再造過程中消耗原材料之外，亦沒有從消費者的角度入手，過度消費、沒有物盡其用等現象仍十分普遍。根據《BoF》報導，在去年單計英國已有2.35億件衣服被送往堆填區，而在美國，平均每人每年扔棄81磅舊衣。還有品牌如Burberry、H&M等銷毀衣物的新聞，除了令不少人關心衣服的「善後」問題，還有大眾的消費模式。

確實，縱觀世界各地傳統節日，如聖誕節、農曆新年、感恩節，抑或是一些無中生有的節日，如Black Friday、「雙十一」、「雙十二」，都只是鼓吹人們消費的一個藉口罷了。每逢各種「節日」，「開箱」、「購物攻略」、「Shopping Haul」等網上資訊鋪天蓋地，不知大家在剛過去的聖誕節又買下多少東西，而這些東西又是否真的「有用」？現今，能否以低價買得心頭好似乎比節日原本的意義來得更重要，而在剛過去的「雙十一」，比起第一次世界大戰停戰一百周年，似乎更多人只記得淘寶優惠，節日逐漸變成了鼓勵大眾消費的工具。

Instant Luxe創辦人Yann Le Floc'h。（網上圖片）

在外國，近年逐漸出現了租借衣服和奢侈品的服務希望藉以改善大眾的消費模式，《BoF》的報導指女性的正裝及男士的西裝是較為受歡迎的借租服飾，並預計服飾租賃服務在英國的價值可高達12億美元。由兩位哈佛大學商學院畢業生創辦的Rent the Runway早在2009年已提供設計師品牌的租賃服務，由日常服飾、到晚裝、以至各種飾品，Rent the Runway都有出租服務，網站亦有提供不同的租借plan供大眾選擇。而法國的二手買賣平台Instant Luxe亦正在測試租賃的可能性，平台創辦人Yann Le Floc'h表示：「我們的消費習慣已逐漸由擁有變成使用。對比起買一個手袋，不少女士更喜歡租一個手袋。」

服飾租賃延長了衣物的壽命，又可以物盡其用。對消費者而言，除了能減少家中屯積的衣服，又可省卻保養的功夫。看似是一個雙羸的局面，到底服飾租賃能否改變大眾的消費習慣？又會否是令時裝業變得更可持續發展的商業模式？